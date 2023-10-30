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5 популярных мифов о сахарном диабете, в которые нужно перестать верить

Мифы о сахарном диабете (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часть продуктов резко повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому при выборе продуктов питания диабетиков это нужно принимать во внимание. Также стоит знать о популярных мифах, в которые не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Svij.doc в Instagram.

Диабет возникает у тех, кто ест много сладкого

Эксперты говорят, когда человек ест много сладкого, он может иметь лишний вес. Но это уже провоцирует заболевание.

Людям с сахарным диабетом сладостей есть нельзя. В частности, можно есть лишь небольшое количество полезных сладостей, например фруктов.

Люди с диабетом теряют зрение

Существует мнение, что люди с сахарным диабетом теряют зрение или им делают ампутации из-за не заживающих ран. Однако это всего лишь один миф.

Ампутация или потеря зрения - результат неправильного лечения или когда человек совсем отказывается от него.

Женщинам с диабетом нельзя беременеть и рожать

Еще один миф, в который не следует верить женщинам. Современная медицина позволяет рожать женщинам с сахарным диабетом.

Эксперты говорят, что главное - регулярно консультироваться с врачом и следовать его рекомендациям.

Предиабет всегда приводит к диабету

Во время этого состояния уровень глюкозы выше нормы, но недостаточно для возникновения сахарного диабета.

Потому он может прогрессировать к заболеванию, а может и не прогрессировать. Все зависит от организма.

Инсулин вызывает зависимость как наркотик

Важно знать, что это не зависимость, а люди с первым типом сахарного диабета не могут жить без инсулина. Так было до 1923 года.

Типы сахарного диабета

Сахарный диабет 1 типа, инсулинозависимый

Возникает, когда организм не производит достаточное количество инсулина, чтобы поглощать сахар (глюкозу) из потребленной пищи, и не может превратить его в энергию. Является хроническим состоянием.

Сахарный диабет 2 типа

Возникает, когда организм не производит или не использует инсулин в полной мере. Это самый распространенный тип сахарного диабета.

Гестационный диабет

Его диагностируют в период беременности. Хотя он может наблюдаться и в течение некоторого времени после рождения ребенка.

Ранее мы сообщали, как распознать диабет в шаге от его развития.

Также мы писали о 5 продуктах, снижающих уровень сахара в крови.

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