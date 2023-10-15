5 ошибок женщин на первом свидании: никогда так не делайте, иначе останетесь в одиночестве

Сексолог и эксперт по свиданиям Дэвид Вайгант рассказал, какие ошибки в поведении женщин чаще всего портят их встречи с мужчинами. Не стоит совершать их, если вы не хотите остаться в одиночестве.

Вы превращаете свидание в собеседование

Не стоит устраивать допрос и атаковать мужчину целым перечнем вопросом о его биографии. Конечно, о партнере нужно узнать как можно больше, но стоит делать это постепенно и без напора. Не давите на мужчин, советует эксперт.

"Свидание - это не деловое собеседование. Свидание - это способ пофлиртовать, развлечься, быть сексуальным и игривым. Ответы на вопросы, которые вы задаете, вы все равно узнаете. В течение первого месяца вы узнаете обо всем, что вам так сильно хотелось узнать на первом свидании", - отметил сексолог.

Как правильно себя вести на свиданиях (фото: freepik.com)

Вы устраиваете соревнование с мужчиной

Эта ошибка часто сопровождает успешных женщин. Не стоит сразу же говорить о деньгах и гордиться тем, что у вас большая зарплата. На первом свидании темы доходов и успеха могут лишь все испортить.

"Я знаю, что когда я был одинок, меня никогда не волновало, зарабатывает ли женщина больше денег, чем я. Но при условии, что она не вела себя так, будто она проводит допрос на нашем свидании", - отметил эксперт.

Вы забываете флиртовать

Сексолог советует женщинам помнить о том, что на первом свидании им стоит показывать симпатию к мужчине. Если вам нравится человек, не забывайте смотреть ему в глаза, шутить и улыбаться.

"Когда вы не делаете этих вещей, вы будто бы находитесь на деловой встрече. Это то, что делают многие женщины. Они остаются в деловом режиме, а не в кокетливом и веселом настроении", - считает сексолог.

Не стесняйтесь флиртовать (фото: freepik.com)

Вы забываете о тактильном контакте

Эксперт отметил, что речь идет не об откровенных сексуальных прикосновениях, а о проявлениях внимания. Если вы ведете себе отстраненно, мужчина это почувствует. И тогда успех свидания окажется под большим вопросом.

"Прикасайтесь к его рукам или плечу во время ходьбы. Если вы вообще не прикасаетесь к мужчине, то вы не проявляете никакой формы сексуального общения. Прикосновение к мужчине - это просто приятный и тонкий способ показать, что вы заинтересованы", - рассказал коуч по свиданиям.

Вы не говорите о втором свидании

Мужчина может не понять, хотите ли вы снова с ним встретиться, если не услышит намеков. Сексолог советует "подталкивать" партнера к предложениям. Не бойтесь показать, что вы заинтересованы в развитии отношений.

"Предположим, вы говорите за ужином, и он упоминает свою любимую группу. Вместо того чтобы просто сказать, что вам нравится музыка этой группы, скажите что-нибудь вроде: "Думаю, они скоро придут сюда с концертом". Сказав это, мужчина, скорее всего, ответит что-то такое: "Если они скоро здесь будут играть, то мы с тобой пойдем", - отметил эксперт.