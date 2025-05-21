5 помилок у виборі штор, які гарантовано зіпсують навіть найкращий інтер'єр

Вибір штор - це важливий етап у створенні інтер’єру. Проте, при ньому легко припуститися помилок, які можуть зіпсувати загальне враження від кімнати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять найпоширеніших помилок і як їх уникнути, щоб ваш інтер’єр виглядав гармонійно і затишно.
Часто люди обирають ширину штор, орієнтуючись лише на розмір вікна або стіни. Проте вони забувають, що тканина при драпіруванні збирається і частина її "зникає" у складках. В результаті посередині вікна залишається просвіт, через який проходить світло.
Правильно розраховувати ширину потрібно, враховуючи довжину карниза і коефіцієнт збірки, який залежить від способу кріплення штор. Для штор на люверсах або з петлями цей коефіцієнт коливається від 1,5 до 2,5. Якщо ви шиєте штори самостійно, додайте по 10 см з кожного боку на підгин.
Іноді через бажання зробити кімнату ефектнішою власники обирають штори, які повністю закривають стіну. Такий прийом часто "обважує" простір, особливо якщо штори постійно зачинені. Вони зливаються з фоном і створюють громіздкий вигляд.
Краще вибирати тканину, яка трохи ширша за ширину віконного отвору - це дозволить створити гарні складки без зайвого перевантаження кімнати. Винятком можуть бути панорамні вікна, де широкі портьєри виглядають доречно. У всіх інших випадках залишайте частину стіни відкритою, щоб підкреслити її красу.
Поєднання "тюль + портьєри" часто вважають класикою, але іноді це лише зайвий елемент. Тюль швидко забруднюється, збирає пил, а в деяких випадках заважає роботі батарей і розвівається від протягів.
У сучасних інтер’єрах можна взагалі відмовитися від тюлю - так кімната стане світлішою, а прибирання простішим. Альтернативою можуть бути римські, рулонні або плісировані штори з легкої тканини. Вони добре поєднуються з портьєрами або можуть використовуватися як окремий декоративний елемент.
Не меншою проблемою є неправильний вибір довжини штор. Деякі вимірюють довжину "впритул" до підвіконня, не враховуючи висоту карниза чи характер тканини. Інші ж залишають надто великий запас, через що штори брудняться і збирають пил на підлозі.
Ідеально, якщо штори закінчуються на 1 см вище підвіконня або ж спускаються на 10-15 см нижче. Якщо ж штори мають доходити до підлоги, край має бути приблизно за 1 см від неї - так буде і красиво, і практично. Обов’язково враховуйте тип кріплення - він теж впливає на посадку тканини.
Щільність тканини дуже важлива для її функціональності. Легка тканина може бути красивою, але не захистить від сонячного світла. В той же час дуже щільні портьєри можуть зробити кімнату темною і неприємною.
Для вікон, що виходять на північ, варто обирати легкі матеріали, як льон або бавовна.
Для південних вікон підійдуть щільніші тканини, або ж штори з ефектом "блэкаут".
Альтернативою можуть стати рулонні штори "день-ніч", що дають можливість регулювати освітлення гнучко.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.