5 помилок у виборі штор, які гарантовано зіпсують навіть найкращий інтер'єр

Занадто вузькі штори

Часто люди обирають ширину штор, орієнтуючись лише на розмір вікна або стіни. Проте вони забувають, що тканина при драпіруванні збирається і частина її "зникає" у складках. В результаті посередині вікна залишається просвіт, через який проходить світло.

Правильно розраховувати ширину потрібно, враховуючи довжину карниза і коефіцієнт збірки, який залежить від способу кріплення штор. Для штор на люверсах або з петлями цей коефіцієнт коливається від 1,5 до 2,5. Якщо ви шиєте штори самостійно, додайте по 10 см з кожного боку на підгин.

Штори на всю стіну

Іноді через бажання зробити кімнату ефектнішою власники обирають штори, які повністю закривають стіну. Такий прийом часто "обважує" простір, особливо якщо штори постійно зачинені. Вони зливаються з фоном і створюють громіздкий вигляд.

Краще вибирати тканину, яка трохи ширша за ширину віконного отвору - це дозволить створити гарні складки без зайвого перевантаження кімнати. Винятком можуть бути панорамні вікна, де широкі портьєри виглядають доречно. У всіх інших випадках залишайте частину стіни відкритою, щоб підкреслити її красу.

Тюль там, де він не потрібен

Поєднання "тюль + портьєри" часто вважають класикою, але іноді це лише зайвий елемент. Тюль швидко забруднюється, збирає пил, а в деяких випадках заважає роботі батарей і розвівається від протягів.

У сучасних інтер’єрах можна взагалі відмовитися від тюлю - так кімната стане світлішою, а прибирання простішим. Альтернативою можуть бути римські, рулонні або плісировані штори з легкої тканини. Вони добре поєднуються з портьєрами або можуть використовуватися як окремий декоративний елемент.

Додаткові штори з тюлю - це вже анахронізм (фото: Freepik.com)

Неправильна довжина штор

Не меншою проблемою є неправильний вибір довжини штор. Деякі вимірюють довжину "впритул" до підвіконня, не враховуючи висоту карниза чи характер тканини. Інші ж залишають надто великий запас, через що штори брудняться і збирають пил на підлозі.

Ідеально, якщо штори закінчуються на 1 см вище підвіконня або ж спускаються на 10-15 см нижче. Якщо ж штори мають доходити до підлоги, край має бути приблизно за 1 см від неї - так буде і красиво, і практично. Обов’язково враховуйте тип кріплення - він теж впливає на посадку тканини.

Невідповідна щільність тканини

Щільність тканини дуже важлива для її функціональності. Легка тканина може бути красивою, але не захистить від сонячного світла. В той же час дуже щільні портьєри можуть зробити кімнату темною і неприємною.

Для вікон, що виходять на північ, варто обирати легкі матеріали, як льон або бавовна.

Для південних вікон підійдуть щільніші тканини, або ж штори з ефектом "блэкаут".

Альтернативою можуть стати рулонні штори "день-ніч", що дають можливість регулювати освітлення гнучко.