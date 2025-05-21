5 ошибок в выборе штор, которые гарантированно испортят даже самый лучший интерьер

Слишком узкие шторы

Часто люди выбирают ширину штор, ориентируясь только на размер окна или стены. Однако они забывают, что ткань при драпировке собирается и часть ее "исчезает" в складках. В результате посередине окна остается просвет, через который проходит свет.

Правильно рассчитывать ширину нужно, учитывая длину карниза и коэффициент сборки, который зависит от способа крепления штор. Для штор на люверсах или с петлями этот коэффициент колеблется от 1,5 до 2,5. Если вы шьете шторы самостоятельно, добавьте по 10 см с каждой стороны на подгиб.

Шторы на всю стену

Иногда из-за желания сделать комнату более эффектной владельцы выбирают шторы, которые полностью закрывают стену. Такой прием часто "утяжеляет" пространство, особенно если шторы постоянно закрыты. Они сливаются с фоном и создают громоздкий вид.

Лучше выбирать ткань, которая немного шире ширины оконного проема- это позволит создать красивые складки без лишней перегрузки комнаты. Исключением могут быть панорамные окна, где широкие портьеры смотрятся уместно. Во всех остальных случаях оставляйте часть стены открытой, чтобы подчеркнуть ее красоту.

Тюль там, где он не нужен

Сочетание "тюль + портьеры" часто считают классикой, но иногда это лишь лишний элемент. Тюль быстро загрязняется, собирает пыль, а в некоторых случаях мешает работе батарей и развевается от сквозняков.

В современных интерьерах можно вообще отказаться от тюля - так комната станет светлее, а уборка проще. Альтернативой могут быть римские, рулонные или плиссированные шторы из легкой ткани. Они хорошо сочетаются с портьерами или могут использоваться как отдельный декоративный элемент.

Дополнительные шторы из тюля - это уже анахронизм (фото: Freepik.com)

Неправильная длина штор

Не меньшей проблемой является неправильный выбор длины штор. Некоторые измеряют длину "вплотную" к подоконнику, не учитывая высоту карниза или характер ткани. Другие же оставляют слишком большой запас, из-за чего шторы пачкаются и собирают пыль на полу.

Идеально, если шторы заканчиваются на 1 см выше подоконника или спускаются на 10-15 см ниже. Если же шторы должны доходить до пола, край должен быть примерно в 1 см от него - так будет и красиво, и практично. Обязательно учитывайте тип крепления - он тоже влияет на посадку ткани.

Неподходящая плотность ткани

Плотность ткани очень важна для ее функциональности. Легкая ткань может быть красивой, но не защитит от солнечного света. В то же время слишком плотные портьеры могут сделать комнату темной и неприятной.

Для окон, выходящих на север, стоит выбирать легкие материалы, как лен или хлопок.

Для южных окон подойдут более плотные ткани, или же шторы с эффектом "блэкаут".

Альтернативой могут стать рулонные шторы "день-ночь", дающие возможность регулировать освещение гибко.