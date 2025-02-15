5 ошибок в общении с мужчиной, которые могут его оттолкнуть

Женщины часто жалуются, что мужчина стал холодным, равнодушным или отдалился. Но иногда причина не в нем, а в том, как построено общение в отношениях.

Какие ошибки в общении могут оттолкнуть даже самого любящего партнера, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Постоянная критика постоянная критика

Мужчины неидеальны, но если он слышит лишь замечания в свой адрес ("Ты не так сделал", "Опять забыл", "Почему ты всегда..."), у него возникает ощущение, что его усилия не ценятся.

"Когда критики больше, чем поддержки, мужчина начинает избегать разговоров", - объясняет эксперт.

Обвинения вместо диалога

Фразы вроде "Ты меня не ценишь", "Тебе на меня наплевать" заставляют мужчину защищаться, а не решать проблему.

"Вместо этого лучше говорить о своих чувствах: "Мне не хватает твоего внимания" или "Я хочу больше времени с тобой", - советует коуч.

Говорить намеками

Мужчины мыслят прямолинейно. Если женщина говорит "Ну ты же сам понимаешь..." или "Если ты меня любишь, то догадаешься", он может просто не понять. Прямота и открытость значительно облегчают общение.

Общение только через претензии

Если разговоры сводятся только к проблемам, бытовым вопросам и претензиям, мужчина постепенно теряет желание общаться.

"Поймите, мужчине нужны не только задачи и требования, но и легкость, юмор, поддержка", - отмечает коуч.

Игнорирование его чувств

Мужчины не всегда показывают эмоции, но это не значит, что им не больно. Если он рассказывает о своих трудностях, а женщина отвечает: "Да что ты знаешь о проблемах?" или "Могло быть и хуже", это закрывает его еще больше.

"Главное правило в общении - уважение, поддержка и честность. Отношения становятся крепче, когда партнеры не воюют, а пытаются понимать друг друга", - резюмирует Виталий Курсик.