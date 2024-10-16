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6 помилок під час тренування, які шкодять організму після 50 років

Помилки під час тренування, які можуть нашкодити тілу людини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні фізичні вправи необхідні, щоб організм був здоровим та сильним. Однак, люди старше 50 років можуть допускати помилки під час тренування, які будить тільки шкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

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