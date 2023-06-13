5 помилок під час миття голови, які призводять до пошкодження волосся

Не розчісування волосся перед миттям

Фахівець каже, що така проста звичка перешкоджатиме заплутуванню волосся, полегшить його сушіння та вкладання. Тому перед миття голови необхідно завжди розчісувати волосся.

Замінюєте бальзам та кондиціонер маскою

Зазвичай більшість масок не мають кондиціонуючих властивостей, тобто не захищають волосинку від впливу зовнішнього середовища. В результаті волосся буде у поганому стані.

Не наносите шампунь два рази

Під час миття голови шампунь необхідно наносити два рази. Трихолог розповіла, що одного разу не достатньо, щоб розчинити та вимити весь бруд.

Боїтесь фену і сушите природним шляхом

Чим більше волосся знаходиться у мокрому стані, тим швидше воно пошкоджується. Тому краще використати термозахист та висушити волосся феном.

Нехтуєте незмиваним доглядом

Часто люди не наносять термозахист, зволожуючі та відновлювальні сироватки. Все це має важливе значення, як виглядатиме ваше волосся після сушіння.

Варто обирати якісні засоби, щоб не нашкодити волоссю.

Як часто мити волосся

Розклад миття голови потрібно складати з урахуванням типу шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, то мінімум 3 рази на тиждень. Суха шкіра вимагає миття 1-2 рази на тиждень. Для комбінованої шкіри ідеальна кількість - це 2 рази в тиждень з перервою в 3-4 дні.

Якщо довго не мити голову, то секрет сальних залоз залишиться на поверхні шкіри, і зрештою себум почне розкладатися. Через це з'являється вкрай неприємний запах згірклого жиру.

Температура води під час миття повинна бути не дуже холодною і не дуже гарячою: в середньому підходить 36-40 градусів;