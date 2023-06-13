5 ошибок во время мытья головы, которые приводят к повреждению волос

Иногда после дорогого шампуня для волос наша шевелюра все равно выглядит сухой и нездоровой. Проблема может заключаться в неправильном мытье головы, что приводит к выпадению волос.
Об этом сообщила трихолог Юлиана Ерстенюк в Instagram.
Специалист говорит, что такая простая привычка будет препятствовать запутыванию волос, облегчит их сушку и укладку. Поэтому перед мытьем головы необходимо всегда расчесывать волосы.
Обычно большинство масок не обладают кондиционирующими свойствами, то есть не защищают волосок от воздействия внешней среды. В результате волосы будут в плохом состоянии.
При мытье головы шампунь необходимо наносить два раза. Трихолог рассказала, что одного раза недостаточно, чтобы растворить и вымыть всю грязь.
Чем больше волосы находятся в мокром состоянии, тем быстрее они повреждаются. Поэтому лучше использовать термозащиту и высушить волосы феном.
Часто люди не наносят термозащиту, увлажняющие и восстановительные сыворотки. Все это имеет важное значение, как будут выглядеть ваши волосы после сушки.
Следует выбирать качественные средства, чтобы не навредить волосам.
Расписание мытья головы нужно составлять с учетом типа кожи. Если у вас жирная кожа, то минимум три раза в неделю. Сухая кожа требует мытья 1-2 раза в неделю. Для комбинированной кожи идеальное количество - это 2 раза в неделю с перерывом в 3-4 дня.
Если долго не мыть голову, секрет сальных желез останется на поверхности кожи, и в конце себум (кожное сало) начнет разлагаться. Из-за этого возникает очень противный запах сгоревшего жира.
Температура воды во время мытья должна быть не слишком холодной и не слишком горячей: в среднем подходит 36-40 градусов.
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