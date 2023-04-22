5 помилок під час гоління ніг, які роблять майже всі жінки

Більшість жінок ледь не щодня голять ноги та пахви. При цьому не рідко процес бриття завдає шкоди шкірі - від подразнення до вростання волосся. Найчастіше це трапляється через те, що ви припускаєтеся типових помилок під час гоління.

Яких помилок найчастіше припускаються жінки у всьому світі під час такого методу "депіляції" - читайте у нашому матеріалі нижче.

Поспішне ранкове гоління

Звісно, ви часто поспішаєте зранку на роботу, навчання чи по інших справах. Але експерти радять сповільнити темп, якщо ви конче маєте поголити ноги.

"Прогрійтеся" під душем приблизно 15 хвилин, щоб пом'якшити та відкрити волосяні фолікули. А ще краще, постарайтеся поголити ноги напередодні ввечері, адже ваші ніжки можуть набрякати під час сну, що вплине на здатність досягти гладкого та ретельного гоління.

Заміна гелю для бриття милом

Використання мила замість гелю чи крему для гоління, як показує практика, збільшує ймовірність подряпин і порізів на ногах. Крім того, мило точно не зволожить вашу шкіру.

Використання одноразових бритв

Так, хороша бритва коштує недешево. Але це те, на що краще витратити гроші, щоб не мати мороки. Одноразові бритви підійдуть для короткострокових поїздок, але не для регулярного використання. А от станок з чотирма або п'ятьма лезами зможе запобігти порізам і опікам, забезпечуючи найкращі результати гоління.

Стара бритва

Не забувайте міняти касети бритви кожні п'ять-десять голінь! Старі леза швидко затуплюються й не дадуть бажаного ефекту: мало того, що вони не забезпечать чисте та гладке гоління, так ще й з більшою ймовірністю спричинять подразнення.

А ще лезо бритви може бути розсадником бактерій, тому регулярна зміна леза допоможе уникнути інфекції.

Тримання бритви у ванній

Хочете, щоб ваша бритва довше прослужила? Заберіть її з душу чи ванної та зберігайте в сухому місці. Це запобігає накопиченню іржі та бактерій у лезах і збільшує термін її придатності. Якщо лезо стає тьмяним або іржавим - настав час його викинути.