5 ошибок во время бритья ног, которые делают почти все женщины

Большинство женщин ежедневно бреют ноги и подмышки. При этом не редко процесс бритья наносит вред коже - от раздражения до врастания волос. Чаще всего это случается из-за того, что вы допускаете типичные ошибки во время бритья.

Какие ошибки чаще всего допускают женщины во всем мире во время такого метода "депиляции" - читайте в нашем материале ниже.

Поспешное утреннее бритье

Конечно, вы часто спешите утром на работу, учебу или по другим делам. Но эксперты советуют замедлить темп, если вы обязательно должны побрить ноги.

"Прогрейтесь" под душем примерно 15 минут, чтобы смягчить и открыть волосяные фолликулы. А еще лучше, постарайтесь побрить ноги накануне вечером, ведь ваши ножки могут опухать во время сна, что повлияет на способность достичь гладкого и тщательного бритья.

Замена геля для бритья мылом

Использование мыла вместо геля или бритья, как показывает практика, увеличивает вероятность царапин и порезов на ногах. Кроме того, мыло точно не увлажнит вашу кожу.

Использование одноразовых бритв

Да, хорошая бритва стоит недешево. Но это то, на что лучше потратить деньги, чтобы не иметь мороки. Разовые бритвы подойдут для краткосрочных поездок, но не для регулярного использования. А вот станок с четырьмя или пятью лезвиями сможет предотвратить порезы и ожоги, обеспечивая наилучшие результаты бритья.

Старая бритва

Не забывайте менять кассеты бритвы каждые пять-десять бритей! Старые лезвия быстро затупляются и не дадут желаемого эффекта: мало того, что они не обеспечат чистое и гладкое бритье, да еще с большей вероятностью повлекут за собой раздражение.

А еще лезвие бритвы может быть рассадником бактерий, поэтому регулярное изменение лезвия поможет избежать инфекции.

Удерживание бритвы в ванной

Хотите, чтобы ваша бритва подольше прослужила? Заберите ее из душа или ванной и храните в сухом месте. Это предотвращает накопление ржавчины и бактерий в лезвиях и увеличивает срок ее годности. Если лезвие становится тусклым или ржавым - пора его выбросить.