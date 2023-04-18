Швидко з'являться зморшки: топ-5 звичок, які шкодять шкірі обличчя

Повсякденні звички та неправильний догляд можуть впливати на стан шкіри. Може виникати висипання, сухість та почервоніння. Тому варто знати, від чого необхідно відмовитись.

Про це повідомила косметолог Ольга Тітова в Instagram .

Патчі

За словами експерта, патчі навпаки можуть пришвидшити появу зморшок, мішків під очима і набряків.

Загалом для тонкої шкіри під очима патчі важкі. Під силою тяжіння шкіра поступово починає розтягуватись та провисати. Тому з патчами не можна готувати сніданок, працювати, тренуватись і взагалі рухатись у вертикальному положенні.

Також через надмірне зволоження патчі "розпушують" епідерміс, роблять його більш "пористим". Через це волога буде інтенсивніше випаровуватись і з часом шкіра стане сухою і швидко з'являються зморшки.

Дивитись у телефон із зігнутою шиєю

Постійно нахилена голова - це головна причина деформації обличчя і появи зморшок на шиї. До того ж може виникнути біль та затискання у шийному відділі хребта, від чого погіршується кровообіг і страждає шкіра.

Сон з розпущеним волоссям

Пил та забруднення, які за день накопичуються у волоссі, вночі можуть потрапляти на шкіру.

Збирати волосся на ніч не тільки гігієнічно, а й корисно. Все тому, що так воно більш захищене від тертя о подушку, не ламається і менше випадає.

Постійно напружене обличчя

Загалом усі переживання та стрес протягом дня відбиваються на обличчі. Експерт каже, що не варто збирати увесь "букет" м'язового напруження.

Найкраще ввечері після важкого дня зробити масаж або просто ввечері полежати нерухомо, намагаючись розслабити кожен мускул на обличчі.

Пізня вечеря

Якщо пізно ввечері ситно поїсти, то організму доведеться витратити багато енергії на перетравлення, а не на омолодження та регенерацію.

Пізно вечеряти - означає кожного разу забирати у себе трішки краси.