5 поширених помилок, які псують весь інтер'єр в будинку

Постільна білизна та рушники

Часто люди ретельно підбирають відтінок штор, який буде чудово гармоніювати з кольором стін, шукають декоративні подушки, які красиво контрастують з оббивкою дивана

Однак, у більшості випадків залишаються байдужими до кольору постільної білизни. В результаті колір і візерунок комплекту можуть не тільки не гармоніювати, але і суперечити загальній кольоровій гамі.

Постільна білизна візуально займає багато місця. Найкраще обирати відтінок, який вписується в загальну палітру.

Постільна білизна (фото: Freepik)

Кухонні рушники та рушники у ванній також можуть стати проблемою. Не варто вибирати виключно нейтральні варіанти. На рушниках може бути присутнім і принт, але він повинен гарно вписуватись в декор та стиль кімнати

Різноманітні баночки у ванній

У ванній кімнаті швидко з'являється багато різноманітних баночок та тюбиків. Багато виробників засобів гігієни та косметики по догляду за шкірою вибирають для своєї продукції яскраву тару та етикетки.

Якщо все це розмаїття псує збалансований інтер'єр, то частини пляшок можна позбутися, замінивши їх красивими дозаторами.

Вибирайте дозатори, які дещо відрізняються за кольором, розміром та дизайном, щоб не сплутати бальзам для волосся з гелем для душу.

Як правильно зберігати засоби у ванній (фото: Freepik)

Сувеніри

Такі речі покликані викликати приємні спогади та асоціації, але не завжди вони "вписуються" в інтер'єр. Замість статуеток і магнітів, які продаються в кожному магазині, ви можете привезти з подорожі вінтажну скриньку, знайдену на барахолці, картину місцевого художника, текстиль або кераміку ручної роботи.

Ще одна проблема сувенірів - їх може бути забагато. Всі вони можуть подобатися окремо, але коли вони всі разом на полицях, то виглядають не гарно.

Тому, щось із колекції можна тимчасово заховати, а інше залишити на виду.

Сувеніри в будинку (фото: Freepik)

Сушарка для одягу

При відсутності необхідного приміщення, підлогову сушку люди змушені розміщувати в житлових кімнатах.

Мало у кого є час і сили розвішувати білизну сушитися перед роботою, а відразу після неї прибирати. Найкращим рішенням стане придбати сушильну машинку для білизни.

Сушка для білизни (фото: Freepik)

Іграшки

Дитячі іграшки неминуче поширяться по всій квартирі. Те ж саме часто стосується шкільних зошитів, ручок та лінійок.

З цим можна змиритися або спробувати прищепити дитині любов до порядку. У цьому допоможуть красиві коробки, кошики і органайзери.

Дитячі іграшки в будинку (фото: Freepik)