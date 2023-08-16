5 простих ідей, які зроблять ваш інтер'єр в будинку дорогим і стильним

Кожному хочеться, щоб його будинок був як з обкладинки журналу. Однак, зовсім не обов'язково займатися складним ремонтом або робити глобальну перестановку. Іноді для створення ідеального інтер'єру достатньо кількох простих трюків.

Про це пише homesandgardens .

Зокрема, деякі цікаві ідеї допоможуть зробити інтер'єр дорогим та стильним.

Оригінальні меблі

Найчастіше саме оригінальні меблі зроблять ваш дім більш цікавим і дорогим. Тому вибирайте меблі, які водночас є витворами мистецтва.

Це особливо актуально, коли мова йде про меблі для вітальні. Наприклад, пара ефектних крісел або цікавий дизайн дивану зроблять свою справу.

Дизайнер Джошуа Сміт розповів, що візуально цікаві меблі можуть діяти як скульптури у вашому будинку. Варто обирати предмети, виготовлені з різних матеріалів.

Цікавий диван, який зробить інтер'єр стильним (фото: freepik)

Вмонтовані меблі

Меблі, які ідеально вписуються в простір, гарантовано зроблять кімнату дорожчою.

Також вмонтовані меблі та кухня допомагають економити простір. Такі меблі підвищують комфортабельність квартири і звільнюють площу приміщення.

Недоліком вбудованих меблів є те, що необхідно виконувати додатково будівельні роботи з їх монтажу.

Вмонтована кухонна техніка (фото: freepik)

Антикваріат

Це один із найпростіших способів зробити інтер'єр будинку дорогим та цікавим. Оздоблення антикваріатом завжди відображатиме ваш особистий стиль.

Дизайнер Меган Еванс розповіла, що предмети із золотом або сріблом миттєво прикрашають дім. Поєднання старих предметів із сучасними надає більш вишуканого вигляду.

Антикваріатні меблі (фото: freepik)

Натуральні матеріали

Будь-які меблі, виготовлені з високоякісних натуральних матеріалів, автоматично покращують оселю. Шукайте меблі з натурального дерева, мармуру і натуральних тканин. Важливо, що одна якісна деталь зробить ваш дім набагато дорожчим.

Такі матеріали, як льон, шерсть і кашемір, миттєво додадуть будь-якій кімнаті витонченості, якщо ви використовуєте їх для оббивки меблів, декоративних подушок, килимів і ковдр.

Меблі з натуральних матеріалів (фото: freepik)

Великі кімнатні рослини

Кімнатні рослини можуть зробити ваші кімнати більш елегантними та дорогими.

Багато людей недооцінюють красу кімнатних рослин. Однак, це чудовий спосіб "дати життя" запущеним куточкам будинку або приміщенням, які важко прикрасити.

Крім того, рослини створюють зв’язок із природою, що підвищує настрій.

Кімнатні рослини (фото: freepik)