5 распространенных ошибок, которые портят весь интерьер в доме

Постельное белье и полотенца

Часто люди тщательно подбирают оттенок штор, который будет прекрасно гармонировать с, ищут декоративные подушки, которые красиво контрастируют с обивкой дивана.

Однако, в большинстве случаев остаются безразличными к цвету постельного белья. В результате цвет и узор комплекта могут не только не гармонировать, но и противоречить общей цветовой гамме.

Постельное белье зрительно занимает много места. Лучше выбрать оттенок, который вписывается в общую палитру.

Постельное белье (фото: Freepik)

Кухонные полотенца и полотенца в ванной могут также стать проблемой. Не следует выбирать исключительно нейтральные варианты. На полотенцах может присутствовать и принт, но он должен хорошо вписываться в декор и стиль комнаты.

Разнообразные баночки в ванной

В ванной комнате быстро появляется множество разнообразных баночек и тюбиков. Многие изготовители средств гигиены и косметики по уходу за кожей выбирают для своей продукции яркую тару и этикетки.

Если все это разнообразие портит сбалансированный интерьер, то части бутылок можно избавиться, заменив их красивыми дозаторами.

Выбирайте дозаторы, несколько отличающиеся по цвету, размеру и дизайну, чтобы не спутать бальзам для волос с гелем для душа.

Как правильно хранить средства в ванной (фото: Freepik)

Сувениры

Такие вещи призваны вызвать приятные воспоминания и ассоциации, но не всегда они "вписываются" в интерьер. Вместо статуэток и магнитов, которые продаются в каждом магазине, вы можете привезти из путешествия винтажный ящик, найденный на барахолке, картину местного художника, текстиль или керамику ручной работы.

Еще одна проблема сувениров - их может быть многовато. Все они могут нравиться отдельно, но когда все они вместе на полках, то выглядят не хорошо.

Поэтому что-то из коллекции можно временно спрятать, а остальное оставить на виду.

Сувениры в доме (фото: Freepik)

Сушилка для одежды

При отсутствии необходимого помещения напольную сушку люди вынуждены размещать в жилых комнатах.

Мало у кого есть время и силы развешивать белье сушиться перед работой, а сразу после нее убирать. Лучшим решением станет приобрести сушильную бельевую машинку.

Сушка для белья (фото: Freepik)

Игрушки

Детские игрушки неизбежно распространятся по всей квартире. То же часто касается школьных тетрадей, ручек и линеек.

С этим можно смириться или попытаться привить ребенку любовь к порядку. В этом помогут красивые коробки, корзины и органайзеры.

Детские игрушки в доме (фото: Freepik)