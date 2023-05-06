5 ошибок в интерьере, из-за которых ваш дом выглядит дешево и безвкусно

Дизайн интерьера имеет свои тенденции и моду. То, что было уместно еще 5 лет назад, сейчас может портить вид вашего жилья и быть признаком безвкусицы. Конечно, нереально полностью обновлять свой дом каждые несколько лет, но стоит избегать самых распространенных ошибок в интерьере.

Эксперт по недвижимости Томас Гудмэн рассказал, каких элементов в доме следует избегать, чтобы создать уют и стильный интерьер. Об этом пишет Express .

Мебель из ротанга

Мебель из ротанга была чрезвычайно популярна в течение последних нескольких лет.

"Хотя ротанг не исчез совсем, в 2023 году детали ротанга будут использоваться больше как акцент, а не как фокус. Имейте это в виду, покупая мебель в будущем", - отмечает эксперт.

Зигзагообразные узоры

Шевронные узоры были очень популярны около 5 лет назад. Хотя этот дизайн отлично работает в небольших количествах, он может легко сместить фокус из других красивых акцентов в комнате.

"Хотя когда-то он был популярен, пора подумать о том, чтобы отказаться от этого дизайна. Вместо него выберите узоры и рисунки, которые не отвлекают внимание, или просто выберите минималистичный, элегантный образ без узоров", - говорит Томас.

Слишком много самодельной мебели

По словам эксперта, стол ручной работы является отличным элементом интерьера и часто он очень хорошо сочетается с другой мебелью.

Однако следует избегать слишком большого количества самодельных предметов в одной комнате, поскольку это может выглядеть безвкусно.

"Плоская" мебель

"Плоская" мебель, то есть такая, которую легко можно сложить, сделав ее плоской, довольно выгодна в определенных ситуациях, но ею точно не стоит обставлять комнату.

Если у вас ограничен бюджет, попробуйте выбрать подержанную мебель, она придаст вашему жилью больше индивидуальности, чем плоские кресла или стол.

"Кроме того, б/у мебель, как правило, гораздо прочнее и долговечнее, чем плоская мебель, которая часто может быть непрочной и начать разваливаться через несколько месяцев использования", - говорит эксперт.

Старые окна

Окна - это глаза дома, они могут существенно его удешевить, если они старые.

"Устанавливая новые окна, следует помнить об одной важной вещи: они должны соответствовать общему дизайну вашего дома, иначе вы рискуете сделать свой дом еще дешевле", - говорит эксперт.