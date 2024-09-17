5 пляшок алкоголю з СРСР, що зараз продають за тисячі доларів

Артемівське шампанське, 2000 грн

Артемівський завод шампанських вин був одним із провідних виробників ігристих вин в Україні. Заснований у 1950-х роках, він здобув популярність завдяки класичним методам виготовлення шампанського.

Завод, розташований у місті Бахмут (колишній Артемівськ), використовував унікальні крейдяні штольні для витримки вина, що створювало ідеальні умови для виробництва.

Продукція заводу експортувалася до багатьох країн світу, включаючи Європу, США та Азію. Висока якість і вишуканий смак зробили Артемівське шампанське популярним серед поціновувачів по всьому світу, тож і ця пляшка повинна були піти на експорт.

Артемівське шампанське (фото: скриншот Unc.ua)

Коньяк "Ахтамар", 6000 грн

Так називався марочний екстрактивний коньяк групи КС, що випускався з 1967 року. Він виготовлявся з коньячних спиртів, витриманих протягом 10 років, які виробляли з європейських сортів винограду, вирощених в Вірменії. Колір напою був золотистим.

До складу купажу входила джерельна вода з Катнахбюрського джерела поблизу Єревана. Колекційний коньяк Ахтамар отримували шляхом додаткової витримки готового коньяку в бочках протягом 3 років. Цей коньяк був відзначений 3 золотими медалями.

Коньяк "Ахтамар" (фото: скриншот Unc.ua)

Мускат білий "Червоного каменя", 20 000 грн

Колекційне вино "Мускат Білий Червоного каменю" вироблялося на кримському винзаводі "Масандра" у 1966 році. Це вино належить до класу марочних десертних вин, виготовлених з мускатних сортів винограду, вирощених у Криму.

Виноробня "Масандра" славилася своєю багатою історією та високоякісними винами, зокрема мускатами. Вино має насичений золотистий колір і тонкий аромат квітів та фруктів.

Мускат білий "Червоного каменю" (фото: скриншот Unc.ua)

Хереc кримський від ТОВ "Діонис", 65 000 грн

ТОВ "Діоніс" було засноване в 1853 році в Сімферополі Г. Христофоровим як "Товариство виноторгівлі Христофоров і Ко". Компанія продавала вина через широку мережу магазинів у містах України та Росії. Вина Христофорова здобули численні міжнародні нагороди, включно з Ґран-Прі в Парижі та 200 золотими медалями на виставках.

Після націоналізації в 1921 році на базі підприємства було створено виноробний завод, який досяг великого успіху, зокрема у виробництві марочного хересу. У 1970–80-х роках завод випускав до 35 видів алкогольних напоїв і досяг найвищої продуктивності за свою історію. Ця пляшка навіть має свій паспорт!

Хереc кримський від ТОВ "Діонис" (фото: скриншот Unc.ua)

Коньяк "Арарат", 120 000 грн

Колекційні коньяки "Арарат", що вироблялися Єреванським коньячним заводом, здобули світове визнання завдяки своїй високій якості та унікальній технології виробництва.

Заснований у 1887 році, завод швидко став одним із провідних виробників коньяків у світі. Основою для виготовлення цих напоїв є добірні виноградні спирти, які витримуються у дубових бочках протягом багатьох років, що надає коньякам глибокий і насичений смак.

За свою історію коньяки "Арарат" отримали понад 200 міжнародних нагород, включно з золотими медалями та гран-прі на престижних виставках у Парижі, Брюсселі та інших містах.

Коньяк "Арарат" (фото: скриншот Unc.ua)