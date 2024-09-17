5 бутылок алкоголя из СССР, которые сейчас продают за тысячи долларов

Артемовское шампанское, 2000 грн

Артемовский завод шампанских вин был одним из ведущих производителей игристых вин в Украине. Основанный в 1950-х годах, он приобрел известность благодаря классическим методам изготовления шампанского.

Завод, расположенный в городе Бахмут (бывший Артемовск), использовал уникальные меловые штольни для выдержки вина, что создавало идеальные условия для производства.

Продукция завода экспортировалась во многие страны мира, включая Европу, США и Азию. Высокое качество и изысканный вкус сделали Артемовское шампанское популярным среди ценителей по всему миру, так что и эта бутылка должна была пойти на экспорт.

Артемовское шампанское (фото: скриншот Unc.ua)

Коньяк "Ахтамар", 6000 грн

Так назывался марочный экстрактивный коньяк группы КС, выпускавшийся с 1967 года. Он производился из коньячных спиртов, выдержанных в течение 10 лет, которые производили из европейских сортов винограда, выращенных в Армении. Цвет напитка был золотистым.

В состав купажа входила родниковая вода из Катнахбюрского источника близ Еревана. Коллекционный коньяк Ахтамар получали путём дополнительной выдержки готового коньяка в бочках в течение 3 лет. Этот коньяк был отмечен 3 золотыми медалями.

Коньяк "Ахтамар" (фото: скриншот Unc.ua)

Мускат белый "Красного камня", 20 000 грн

Коллекционное вино "Мускат Белый Красного камня" производилось на крымском винзаводе "Массандра" в 1966 году. Это вино относится к классу марочных десертных вин, изготовленных из мускатных сортов винограда, выращенных в Крыму.

Винодельня "Массандра" славилась своей богатой историей и высококачественными винами, в частности мускатами. Вино обладает насыщенным золотистым цветом и тонким ароматом цветов и фруктов.

Мускат белый "Красного камня" (фото: скриншот Unc.ua)

Херес крымский от ООО "Дионис", 65 000 грн

ООО "Дионис" было основано в 1853 году в Симферополе Г. Христофоровым как "Общество виноторговли Христофоров и Ко". Компания продавала вина через широкую сеть магазинов в городах Украины и России. Вина Христофорова получили многочисленные международные награды, включая Гран-При в Париже и 200 золотых медалей на выставках.

После национализации в 1921 году на базе предприятия был создан винодельческий завод, который добился большого успеха, в частности в производстве марочного хереса. В 1970-80-х годах завод выпускал до 35 видов алкогольных напитков и достиг самой высокой производительности за свою историю. Эта бутылка даже имеет свой паспорт!

Херес крымский от ООО "Дионис" (фото: скриншот Unc.ua)

Коньяк "Арарат", 120 000 грн

Коллекционные коньяки "Арарат", производимые Ереванским коньячным заводом, получили мировое признание благодаря своему высокому качеству и уникальной технологии производства.

Основанный в 1887 году завод быстро стал одним из ведущих производителей коньяков в мире. Основой для приготовления этих напитков являются отборные виноградные спирты, которые выдерживаются в дубовых бочках на протяжении многих лет, что придает коньякам глубокий и насыщенный вкус.

За свою историю коньяки "Арарат" получили более 200 международных наград, включая золотые медали и гран-при на престижных выставках в Париже, Брюсселе и других городах.

Коньяк "Арарат" (фото: скриншот Unc.ua)