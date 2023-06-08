5 питань, які обов'язково потрібно поставити партнеру перед весіллям

Чому ти хочеш укласти шлюб?

Це питання допоможе з’ясувати мотивацію вашого партнера і його явлення про сімейне життя. Важливо зрозуміти, що кожна людина має свої очікування від шлюбу, і вони можуть відрізнятися.

Як ти уявляєш наше майбутнє через 5 або 20 років?

Психолог каже що таке питання дозволить обговорити довгострокові плани і цілі. Необхідно з’ясувати, чи збігаються ваші бачення майбутнього і чи є взаємна підтримка у ваших планах.

Які цінності є важливими в родині?

Можна дізнатись наскільки збігаються ваші цінності і як ви плануєте будувати ваші стосунки на основі них. Обговорення цього питання може сприяти уникненню конфліктів у майбутньому.

Які труднощі ти бачиш у шлюбі?

Це питання допоможе оцінити реалістичність вашого партнера і його готовність працювати над стосунками в складних ситуаціях.

Необхідно знати, як ви плануєте розв’язувати проблеми разом і підтримувати одне одного.

Як партнер уявляє розподіл обов'язків?

Потрібно з’ясувати, як партнер уявляє розподіл обов’язків в сім’ї і які очікування має стосовно ролей чоловіка та жінки. Це питання допоможе уникнути непорозумінь та конфліктів щодо розподілу обов’язків у шлюбі.