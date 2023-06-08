5 питань, які обов'язково потрібно поставити партнеру перед весіллям

Перед тим, як закохані вирішать подати заяву до РАЦСу та одружитися, варто задати собі та одне одному декілька запитань. Це допоможе зрозуміти, чи справді пара готова до такого важливо кроку.
Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.
Це питання допоможе з’ясувати мотивацію вашого партнера і його явлення про сімейне життя. Важливо зрозуміти, що кожна людина має свої очікування від шлюбу, і вони можуть відрізнятися.
Психолог каже що таке питання дозволить обговорити довгострокові плани і цілі. Необхідно з’ясувати, чи збігаються ваші бачення майбутнього і чи є взаємна підтримка у ваших планах.
Можна дізнатись наскільки збігаються ваші цінності і як ви плануєте будувати ваші стосунки на основі них. Обговорення цього питання може сприяти уникненню конфліктів у майбутньому.
Це питання допоможе оцінити реалістичність вашого партнера і його готовність працювати над стосунками в складних ситуаціях.
Необхідно знати, як ви плануєте розв’язувати проблеми разом і підтримувати одне одного.
Потрібно з’ясувати, як партнер уявляє розподіл обов’язків в сім’ї і які очікування має стосовно ролей чоловіка та жінки. Це питання допоможе уникнути непорозумінь та конфліктів щодо розподілу обов’язків у шлюбі.
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що ваші стосунки засновані на нездоровій прив'язаності.
Також ми писали, що чоловік насправді хоче отримати від жінки в сексі.