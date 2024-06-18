Які три питання допоможуть вам зрозуміти, що ви все ще кохаєте свого партнера

У стосунках, що тривають роками, рано чи пізно настає момент, коли здається, що почуття згасли. Здається, що залишилися лише прихильність та звичка. Але психологи кажуть, що не варто поспішати робити висновки, бо пристрасть може вщухнути, а почуття - ні.

Які є точні ознаки, що ваші почуття не згасли та що варто запитати у себе, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю психолога Джеффрі Бернштейна на Psychology Today .

За словами експерта, замислюватися над тим, чи кохаєте ви свого чоловіка або дружину - зовсім не дивно. Ви прожили багато років, ваші почуття один до одного видозмінювалися, ви пройшли багато різних ситуацій.

Але не поспішайте робити висновки, що почуття давно згасли. Вони часто живі всередині вас, просто не виявляються так явно.

"Визначити, чи кохаєте ви свого партнера, як і раніше, може бути іноді дуже непросто. Те, що колись здавалося очевидним, може стати складним у міру дорослішання стосунків. Але є три важливі та ключові питання, які допоможуть зрозуміти справжній рівень ваших почуттів", - каже Бернштейн.

Ви сумуєте?

Запитайте себе, чи сумуєте ви, коли партнера немає поруч, коли він довго на роботі, у відрядженні, зайнятий справами? Якщо відповідь точно "так", є бажання бути поряд з ним, це вказує на те, що ваші почуття все ще сильні. Значить, вам не вистачає спілкування з ним, його голосу, сміху та комфорту, який він забезпечує.

Якщо ви часто думаєте про свого партнера, коли його немає поруч, то він дуже важливий для вас, ви глибоко емоційно пов'язані. Це природна людська реакція - жадати присутності тих, кого ми любимо.

Психолог попереджає, що важливо розділяти здорове прагнення бути поруч із людиною та залежність від неї. Якщо без близької людини ви відчуваєте неповноцінність, це є тривожною ознакою.

Вам подобається бути поряд?

Стосунки процвітають завдяки взаємному спілкуванню та обміну досвідом. Якщо вам подобається разом дивитися кіно, снідати поруч, ділитися тим, що з вами відбувається, вам комфортно з партнером, це - про кохання. Саме такі спільні рутинні моменти насолоди та задоволення складають щастя в житті.

Якщо ж ви відчуваєте байдужість до партнера або волієте проводити час окремо, це може бути ознакою того, що вам час переоцінити свої почуття. Любов часто відбивається у радості та задоволенні, які виникають від простої присутності людини поруч.

Чи бачите ви спільне майбутнє?

Ви разом обговорюєте плани? Чи думаєте ви про те, як виглядатиме ваше життя поряд з партнером через роки? Надихаючі думки про спільне майбутнє - глибокий показник справжнього кохання.

Це означає, що ви готові інвестувати у стосунки та справлятися з труднощами. Це відображає прагнення рости разом і долати життєві злети та падіння спільно як команда.

"Обговорення спільних планів зміцнює зв'язок. Це означає, що обидва партнери на одній хвилі. Якщо ви не можете уявити своє майбутнє без партнера, це життєво важлива ознака того, що ваша любов до нього є довговічною", - вважає психолог.