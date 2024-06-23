5 вопросов, которые категорически нельзя озвучивать на первом свидании

Начать разговор на первом свидании бывает сложно. Нужно справиться с волнением, почувствовать другого человека, поискать какую-нибудь тему, которая будет интересна обоим. Однако есть пять вопросов, которые нельзя задавать, потому что это станет роковой ошибкой.

Первое свидание может стать стрессовым и изнурительным, потому что вы хотите показать себя лучше и не зацикливаться на темах о погоде. Однако важно быть осторожными, когда речь идет об определенных темах общения. Потому что это может произвести негативное впечатление.

Почему не сложились твои предыдущие отношения

На первом свидании не стоит копаться в прошлом или открывать старые раны собеседника. Тем более что скорее всего, вы не получите честного ответа при первой встрече. Если кто пережил сложные отношения, это не значит, что с вами будет так же тяжело.

"Иногда мы становимся новой версией себя с другим человеком. Есть люди, которые проявляют у нас лучше всего, а есть люди, которые обнаруживают у нас хуже всего", - объясняет эксперт по вопросам любви Сьюзен Винтер.

Какие у тебя отношения с родителями

Не стоит задавать слишком личные вопросы. Навязчивые расспросы о семье или друзьях могут вызвать раздражение. Вы должны строить более глубокие разговоры медленно, чтобы никто не почувствовал неудобства.

Хочешь ли ты отношений

Если на первом свидании вы спросите, ищет ли другой человек длительные отношения, ваше свидание может закончиться раньше, чем вам бы хотелось. Хотя вам обязательно следует уточнить, что вы находитесь в поиске долгосрочной перспективы, но первая встреча - неподходящее время. Просто еще рано говорить на такие темы.

Как можно работать на такой работе

Осуждаемые комментарии по внешнему виду вашего нового знакомого или по поводу его работы - недопустимы.

"Вы точно не хотите, чтобы ваше свидание чувствовалось так, будто вы даете человеку баллы за то, что он говорит (или его внешность) и проверяете его на пригодность в будущем", - говорит эксперт по знакомствам Андреа Сирташ.

Какая у тебя любимая поза для секса

Тема секса не должна быть проблемой на первом свидании. Это некстати на первой встрече и может быстро показаться навязчивым. И чаще именно этим грешат именно мужчины - они слишком рано задают такие вопросы и слишком много.