5 підробок, що змінили хід історії: від фальшивих реліквій до вигаданих документів

Історія рясніє прикладами підробок, які значно вплинули на суспільство та політику різних епох. Деякі з цих фальсифікацій були створені для наживи, інші - для підсилення авторитету правлячих еліт, а треті - як засіб політичної пропаганди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найвідоміших випадків фальсифікацій, що залишили слід в історії.
Туринська плащаниця, ймовірно, є однією з найвідоміших християнських реліквій. Вона становить собою тканину з відбитком чоловічого тіла, яке, як вважають, належить Ісусу Христу.
Попри те, що протягом століть плащаниця вважалася священною, сучасні дослідження показали, що її створили в XIV столітті, тобто через понад тисячу років після розп'яття Ісуса. Радіовуглецевий аналіз тканини підтвердив ці висновки, але багато віруючих усе ще бачать у ній справжню реліквію.
Ця підробка викликає суперечки та підживлює дискусії між науковцями і релігійними діячами, залишаючи нерозкритими питання автентичності і віри.
"Дар Константина" - це документ, який нібито був створений римським імператором Константином Великим і передавав величезні території Папі Римському, закріплюючи за ним владу над Західною Римською імперією.
Документ використовувався середньовічними папами для легітимізації своєї влади. Однак у XV столітті італійський гуманіст Лоренцо Валла довів, що цей документ є фальсифікацією, написаною через кілька століть після правління Константина.
"Дар Константина" став класичним прикладом того, як підроблений документ може використовуватися для виправдання політичних амбіцій.
На початку 1980-х років німецький журнал "Stern" заявив, що знайшов щоденники Адольфа Гітлера. Це була справжня сенсація, і видавництва всього світу почали боротися за право опублікувати ці матеріали.
Однак після ретельної експертизи було встановлено, що щоденники є підробкою, створеною німецьким шахраєм Конрадом Куяу. Це викликало скандал, адже велика кількість поважних істориків та експертів були введені в оману.
"Протоколи сіонських мудреців" - це текст, що з'явився наприкінці XIX століття і стверджував, ніби єврейські лідери планують захоплення світу. Насправді цей документ є вигадкою, створеною російською таємною поліцією для пропаганди антисемітизму.
"Протоколи" використовувалися як інструмент антисемітської пропаганди, особливо під час нацистського режиму, і спричинили численні трагедії та переслідування єврейського населення. Цей випадок демонструє, наскільки небезпечними можуть бути фальсифікації, коли вони використовуються для розпалювання ненависті.
У 1912 році археологічна знахідка в Англії, яка отримала назву "Пілтдаунська людина", була представлена як "відсутня ланка" в еволюції людини. Протягом понад 40 років наукова спільнота вважала цю знахідку важливим доказом еволюційної теорії.
Однак у 1953 році було встановлено, що ця "людина" є підробкою - череп людини був поєднаний з щелепою орангутанга. Ця підробка продемонструвала, як навіть науковці можуть стати жертвами обману, якщо фальсифікація підкріплює очікувані теорії.
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