5 подделок, изменивших ход истории: от фальшивых реликвий до придуманных документов

Туринская плащаница

Туринская плащаница, по всей вероятности, является одной из самых известных христианских реликвий. Она представляет собой ткань с отражением мужского тела, которое, как полагают, принадлежит Иисусу Христу.

Несмотря на то, что на протяжении веков плащаница считалась священной, современные исследования показали, что ее создали в XIV веке, то есть спустя более тысячи лет после распятия Иисуса. Радиоуглеродный анализ ткани подтвердил эти выводы, но многие верующие все еще видят в ней подлинную реликвию.

Эта подделка вызывает споры и подпитывает дискуссии между учеными и религиозными деятелями, оставляя нераскрытыми вопросы подлинности и веры.

Копия Туринской плащаницы (фото: Википедия)

"Дар Константина"

"Дар Константина" - это документ, который якобы был создан римским императором Константином Великим и передавал огромные территории Папе Римскому, закрепляя за ним власть над Западной Римской империей.

Документ использовался средневековыми папами для легитимизации своей власти. Однако в XV веке итальянский гуманист Лоренцо Валла доказал, что этот документ является фальсификацией, написанной спустя несколько столетий после правления Константина.

"Дар Константина" стал классическим примером того, как поддельный документ может использоваться для оправдания политических амбиций.

Мозаика, на который папа Сильвестр получает знаки власти от императора Константина (фото: Википедия)

Дневники Гитлера

В начале 1980-х годов немецкий журнал "Stern" заявил, что нашел дневники Адольфа Гитлера. Это была подлинная сенсация, и издательства всего мира начали бороться за право опубликовать эти материалы.

Однако после тщательной экспертизы было установлено, что дневники являются подделкой, созданной немецким мошенником Конрадом Куяу. Это вызвало скандал, ведь большое количество уважаемых историков и экспертов были введены в заблуждение.

Обложка журнала о находке дневников Гитлера (фото: Википедия)

"Протоколы сионских мудрецов"

"Протоколы сионских мудрецов" - это текст, появившийся в конце XIX века и утверждавший, что еврейские лидеры планируют захват мира. На самом деле, этот документ является выдумкой, созданной российской тайной полицией для пропаганды антисемитизма.

"Протоколы" использовались как инструмент антисемитской пропаганды, особенно во время нацистского режима, и повлекли за собой многочисленные трагедии и преследования еврейского населения. Этот случай показывает, насколько опасны фальсификации, когда они используются для разжигания ненависти.

Первое издание книги "Протоколы сионских мудрецов" (фото: Википедия)

Пилтдаунский человек

В 1912 году археологическая находка в Англии, получившая название "Пилтдаунский человек", была представлена как "отсутствующее звено" в эволюции человека. На протяжении более 40 лет научное сообщество считало эту находку важным доказательством эволюционной теории.

Однако в 1953 году было установлено, что этот "человек" является подделкой - череп человека был соединен с челюстью орангутанга. Такой подлог продемонстрировал, как даже ученые могут стать жертвами обмана, если подлог подкрепляет ожидаемые теории.

Реконструкция черепа пилтдаунского человека (фото: Википедия)