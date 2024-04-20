5 ознак того, що в авто треба негайно міняти гальмівну рідину

Як реагує педаль гальма при натисканні

Водію варто звернути увагу на те, що відбувається, коли він натискає на педаль гальма - вона здається м’якою, губчастою, пухкою чи пружною? Якщо потрібно натискати педаль гальма до упору, перш ніж авто сповільниться, це ознака необхідності заміни гальмівної рідини.

Низький рівень гальмівної рідини призведе до того, що повітря заповнить щілини в гальмівній магістралі, що призведе до м’яких гальм. Губчасті педалі гальма можуть бути небезпечними, особливо якщо водій не звернеться на технічне обслуговування при перших ознаках проблеми.

Підсвічування приладової панелі ABS

Індикатор на панелі приладів ABS вказує на проблему з антиблокувальною системою гальм. Ця система запобігає блокуванню коліс під час гальмування, щоб запобігти заносу та зберегти зчеплення. Низький рівень гальмівної рідини автоматично вмикає систему ABS, щоб безпечно зупинити автомобіль.

Неефективне гальмування

Гальма мають бути швидкими, будь-які затримки або труднощі під час уповільнення або зупинки автомобіля є ознакою того, що гальма потребують обслуговування. Такі проблеми можуть бути ознакою необхідності заміни гальмівної рідини.

Серед інших можливих причин - деформовані ротори, зношені гальмівні колодки або проблема з іншим компонентом гальмівної системи. Неефективне гальмування також може бути спричинене основною проблемою, такою як зношений протектор шини, удари або стійки. Механік може перевірити гальмівну систему та підказати, яке обслуговування потрібне для відновлення ефективності гальм.

Дивні звуки або запахи під час гальмування

Якщо ви помічаєте дивні звуки під час гальмування, це може бути спричинено низьким рівнем гальмівної рідини або іншою проблемою гальмівної системи. Звичайні звуки включають шкрябання або скрегіт.

Запахи гару після різкого гальмування можуть означати, що у вас вигоріла гальмівна рідина. У цьому випадку слід зупинити автомобіль у безпечному місці та дати йому час охолонути. Варто зв'язатись із механіком, щоб отримати інформацію та запланувати відвідування сервісного центру. Водіння зі згорілою гальмівною рідиною може спричинити несправність гальм.

Регулярне технічне обслуговування

Коли нічого не допомагає, ви можете повернутися до рекомендованого графіку технічного обслуговування для заміни гальмівної рідини. У середньому вам знадобиться промивати гальмівну рідину кожні 2 роки або кожні 48 тис. кілометрів.

Регулярне технічне обслуговування також значною мірою залежить від манери вашого водіння. Наприклад, якщо ви, як правило, їздите коротшими маршрутами з частими гальмуваннями, вам може знадобитися частіша промивка гальмівної рідини.