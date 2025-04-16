5 ознак, що яйце зіпсоване: ви точно не перевіряєте одну з них

Яйця - популярний продукт і справжній символ Великодня, але вони можуть стати небезпечними, якщо зіпсуються. Як зрозуміти, чи вони безпечні до вживання?
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 попереджувальних ознак, на які потрібно звернути увагу кожному.
Якщо ви помітили на яйці сірі або чорнуваті плями та кільця, то воно точно зіпсувалося. Найімовірніше, до нього потрапили бактерії.
Також, якщо розбити яйце і колір усередині трохи змінився, це також означає, що воно зіпсоване.
Зміна кольору яйця може свідчити про кілька речей : ось основні варіанти:
Це ще одна ознака того, що яйце вже не придатне для вживання і є ризик отруєння. Якісні яйця пахнуть нейтрально, а зіпсовані - кислим або газом.
Коли яйце псується, у ньому починають розкладатися білки, утворюючи сірководень, який і дає характерний тухлий запах.
Також такий запах виникає, коли яйце неправильно зберігали: занадто висока температура, довгий термін зберігання або доступ повітря (якщо тріснула шкаралупа).
Навіть варені яйця можуть зіпсуватись і з'явиться неприємний запах, якщо їх зберігати довше 3-5 днів у холодильнику.
Слизька текстура яйця (особливо на шкаралупі або білку) може свідчити про кілька речей:
Щоб провести тест на плавучість, наповніть миску водою (вона має бути достатньо великою, щоб повністю занурилось яйце). Обережно помістіть яйце всередину і подивіться - тоне воно, чи плаває.
Якщо плаває, то воно зіпсоване і його варто викинути.
Розбийте яйце в миску та перевірте його на наявність стороннього запаху чи незвичайного вигляду, перш ніж вирішити використати чи викинути його. Зіпсоване яйце матиме неприємний запах.
Свіже яйце завжди опуститься на дно ємності з водою і не спливе.
Це важливий сигнал, який може свідчити про таке:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Eating well та Southern living.