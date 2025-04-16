5 ознак, що яйце зіпсоване: ви точно не перевіряєте одну з них

Змінився колір

Якщо ви помітили на яйці сірі або чорнуваті плями та кільця, то воно точно зіпсувалося. Найімовірніше, до нього потрапили бактерії.

Також, якщо розбити яйце і колір усередині трохи змінився, це також означає, що воно зіпсоване.

Зміна кольору яйця може свідчити про кілька речей : ось основні варіанти:

сірий або зеленкуватий жовток після варіння - це не ознака зіпсованості, а результат хімічної реакції між залізом і сіркою при тривалому варінні

зелений, синій, рожевий чи чорний білок або жовток - це погана ознака. Таке забарвлення може свідчити про розвиток бактерій або грибків. Їсти такі яйця не можна

червоні чи коричневі плями в білку - зазвичай нешкідливі, це згустки крові, які утворюються під час формування яйця. Але якщо є сумніви щодо запаху чи текстури - краще не ризикувати і викинути його

Неприємний запах

Це ще одна ознака того, що яйце вже не придатне для вживання і є ризик отруєння. Якісні яйця пахнуть нейтрально, а зіпсовані - кислим або газом.

Коли яйце псується, у ньому починають розкладатися білки, утворюючи сірководень, який і дає характерний тухлий запах.

Також такий запах виникає, коли яйце неправильно зберігали: занадто висока температура, довгий термін зберігання або доступ повітря (якщо тріснула шкаралупа).

Навіть варені яйця можуть зіпсуватись і з'явиться неприємний запах, якщо їх зберігати довше 3-5 днів у холодильнику.

Слизька текстура

Слизька текстура яйця (особливо на шкаралупі або білку) може свідчити про кілька речей:

яйце зіпсоване - слизька або липка поверхня часто є ознакою бактеріального зараження. Якщо ще і є неприємний запах - точно викидати

пліснява або біоплівка - іноді яйце може бути вкрите тонкою слизькою плівкою, яка утворюється внаслідок діяльності бактерій або грибків. Це вже непридатне для вживання яйце

вологість через конденсат (якщо яйце з холодильника) - якщо яйце тільки-но дістали з холодильника, на ньому може з’явитися конденсат, який помилково сприймається як слиз. Але такий конденсат - просто вода, він не буде липким чи тягучим

Яйце плаває

Щоб провести тест на плавучість, наповніть миску водою (вона має бути достатньо великою, щоб повністю занурилось яйце). Обережно помістіть яйце всередину і подивіться - тоне воно, чи плаває.

Якщо плаває, то воно зіпсоване і його варто викинути.

Розбийте яйце в миску та перевірте його на наявність стороннього запаху чи незвичайного вигляду, перш ніж вирішити використати чи викинути його. Зіпсоване яйце матиме неприємний запах.

Свіже яйце завжди опуститься на дно ємності з водою і не спливе.

Плескіт при струшуванні яйця

Це важливий сигнал, який може свідчити про таке: