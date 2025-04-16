5 признаков, что яйцо испорчено: вы точно не проверяете один из них

Яйца - популярный продукт и настоящий символ Пасхи, но они могут стать опасными, если испортятся. Как понять, безопасны ли они к употреблению?
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 предупреждающих признаках, на которые нужно обратить внимание каждому.
Если вы заметили на яйце серые или черноватые пятна и кольца, то оно точно испортилось. Скорее всего, в него попали бактерии.
Также, если разбить яйцо и цвет внутри немного изменился, это также означает, что оно испорчено.
Изменение цвета яйца может свидетельствовать о нескольких вещах: вот основные варианты:
Это еще один признак того, что яйцо уже не пригодно для употребления и есть риск отравления. Качественные яйца пахнут нейтрально, а испорченные - кислым или газом.
Когда яйцо портится, в нем начинают разлагаться белки, образуя сероводород, который и дает характерный тухлый запах.
Также такой запах возникает, когда яйцо неправильно хранили: слишком высокая температура, долгий срок хранения или доступ воздуха (если треснула скорлупа).
Даже вареные яйца могут испортиться и появится неприятный запах, если их хранить дольше 3-5 дней в холодильнике.
Скользкая текстура яйца (особенно на скорлупе или белке) может свидетельствовать о нескольких вещах:
Чтобы провести тест на плавучесть, наполните миску водой (она должна быть достаточно большой, чтобы полностью погрузилось яйцо). Осторожно поместите яйцо внутрь и посмотрите - тонет оно или плавает.
Если плавает, то оно испорчено и его следует выбросить.
Разбейте яйцо в миску и проверьте его на наличие постороннего запаха или необычного вида, прежде чем решить использовать или выбросить его. Испорченное яйцо будет иметь неприятный запах.
Свежее яйцо всегда опустится на дно емкости с водой и не всплывет.
Это важный сигнал, который может свидетельствовать о следующем:
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: сайты Eating well и Southern living.