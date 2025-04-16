5 признаков, что яйцо испорчено: вы точно не проверяете один из них

Изменился цвет

Если вы заметили на яйце серые или черноватые пятна и кольца, то оно точно испортилось. Скорее всего, в него попали бактерии.

Также, если разбить яйцо и цвет внутри немного изменился, это также означает, что оно испорчено.

Изменение цвета яйца может свидетельствовать о нескольких вещах: вот основные варианты:

серый или зеленоватый желток после варки - это не признак испорченности, а результат химической реакции между железом и серой при длительной варке

зеленый, синий, розовый или черный белок или желток - это плохой признак. Такой окрас может свидетельствовать о развитии бактерий или грибков. Есть такие яйца нельзя

красные или коричневые пятна в белке - обычно безвредны, это сгустки крови, которые образуются во время формирования яйца. Но если есть сомнения относительно запаха или текстуры - лучше не рисковать и выбросить его

Неприятный запах

Это еще один признак того, что яйцо уже не пригодно для употребления и есть риск отравления. Качественные яйца пахнут нейтрально, а испорченные - кислым или газом.

Когда яйцо портится, в нем начинают разлагаться белки, образуя сероводород, который и дает характерный тухлый запах.

Также такой запах возникает, когда яйцо неправильно хранили: слишком высокая температура, долгий срок хранения или доступ воздуха (если треснула скорлупа).

Даже вареные яйца могут испортиться и появится неприятный запах, если их хранить дольше 3-5 дней в холодильнике.

Скользкая текстура

Скользкая текстура яйца (особенно на скорлупе или белке) может свидетельствовать о нескольких вещах:

яйцо испорчено - скользкая или липкая поверхность часто является признаком бактериального заражения. Если еще и есть неприятный запах - точно выбрасывать

плесень или биопленка - иногда яйцо может быть покрыто тонкой скользкой пленкой, которая образуется вследствие деятельности бактерий или грибков. Это уже непригодное для употребления яйцо

влажность из-за конденсата (если яйцо из холодильника) - если яйцо только что достали из холодильника, на нем может появиться конденсат, который ошибочно воспринимается как слизь. Но такой конденсат - просто вода, он не будет липким или тягучим

Яйцо плавает

Чтобы провести тест на плавучесть, наполните миску водой (она должна быть достаточно большой, чтобы полностью погрузилось яйцо). Осторожно поместите яйцо внутрь и посмотрите - тонет оно или плавает.

Если плавает, то оно испорчено и его следует выбросить.

Разбейте яйцо в миску и проверьте его на наличие постороннего запаха или необычного вида, прежде чем решить использовать или выбросить его. Испорченное яйцо будет иметь неприятный запах.

Свежее яйцо всегда опустится на дно емкости с водой и не всплывет.

Плеск при встряхивании яйца

Это важный сигнал, который может свидетельствовать о следующем: