5 ознак, що ви старієте повільно і зберігаєте молодість

Людина старіє не лише через вік, але й завдяки певним звичкам і факторам, які можуть уповільнити цей процес. Названо кілька ознак, що свідчать про те, що старіння проходить повільніше і людина залишиться молодшою довше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням сайт Huffpost .

Ви знаходите час, щоб вивчати нове

Геріатр Парул Гоял розповіла, чим старшими ми стаємо, тим менше у нас можливостей засвоювати нову інформацію. Можливості для навчання обмежені, якщо ці можливості не шукати.

Коли ви навчаєтесь чомусь новому, мозок утворює нові нейронні зв’язки або перебудовує наявні. Цей процес називається нейропластичністю. Чим більше мозок тренується, тим краще зберігається його функціональність із віком.

Вивчення нового покращує пам’ять, увагу, логічне мислення й інші когнітивні здібності. Це особливо важливо для профілактики нейродегенеративних хвороб, як-от хвороба Альцгеймера.

Інтелектуальна діяльність знижує рівень стресу, який є одним з факторів старіння як мозку, так і тіла. Наприклад, захоплення новим хобі або вивчення мови може зменшити тривожність.

Тому експерт заохочує своїх пацієнтів вивчати щось нове, будь то нова гра, вправа, мова чи музичний інструмент.

"Це допоможе сформувати нові шляхи в мозку, щоб вони могли й надалі залишатися когнітивно сильними", - сказала вона.

Чесно говорите про свої потреби

Коли людина відкрито говорить про свої емоції та потреби, вона не накопичує негатив, що знижує рівень хронічного стресу - одного з основних чинників серцево-судинних і психосоматичних захворювань.

Відкрите спілкування сприяє побудові глибших, підтримуючих зв’язків із людьми. Соціальні зв’язки - доведений фактор довголіття.

Також усвідомлення і вираження своїх потреб формує здорову самооцінку, що пов’язано з кращим психічним і фізичним здоров’ям.

Ті, хто не говорить про свої потреби, часто стають жертвами вигорання або зловживань. Вчасно озвучені межі можуть запобігти виснаженню.

Ви не самотні

Щоб боротися з почуттям самотності та ізоляції, важливо зміцнювати свої соціальні зв'язки, чи то з друзями, родиною, групою чи громадою.

Соціальна ізоляція часто пов’язана з хронічним стресом, який підвищує рівень кортизолу - "гормону стресу" Постійно високий рівень кортизолу прискорює клітинне старіння, погіршує імунну функцію та підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Спілкування з іншими стимулює мозок, сприяє збереженню пам’яті, уваги та мислення. Люди з активним соціальним життям мають нижчий ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

У вас на першому місці фізичне здоров'я

Вживання поживної їжі та фізичні вправи важливі протягом усього життя для того, щоб бути здоровим та активним.

Регулярна фізична активність і здорове харчування зменшують ризик серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, гіпертонії та деяких видів раку.

Багато хто може боятися рухатися з віком через страх падіння, але фізичні вправи - незалежно від того, чи ви ходите, чи відвідуєте заняття, можуть допомогти зміцнити здоров'я.

Підняття ваги, пілатес чи йога можуть бути частиною гарного режиму тренувань для нарощування м’язів. Крім того, кардіотренування, такі як ходьба, їзда на велосипеді, плавання та біг важливі для здоров’я серця.

Ви займаєтесь тим, що вам подобається

Улюблена справа зменшує рівень кортизолу (гормону стресу), що сприяє здоров’ю серцево-судинної системи, нормалізації тиску та покращенню сну.

Хобі - особливо творчі або інтелектуальні (музика, малювання, читання, шахи) - стимулюють нейропластичність мозку, що допомагає зберегти ясність мислення, пам’ять і знизити ризик деменції.

Хронологічний вік не має великого значення - важливе саме те, як ви себе почуваєте.