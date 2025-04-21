5 признаков, что вам срочно нужно заменить крем для лица: проверьте себя

Увлажняющий крем должен быть союзником в уходе за кожей, но иногда он может принести больше вреда, чем пользы. Если после использования любимого средства вы замечаете неприятные изменения, возможно, средство вам не подходит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Southern living .

Как выбрать крем для лица

Кожа меняется в зависимости от времени года и возраста. Чаще всего кожа людей становится суше с возрастом.

Выбирая увлажняющий крем, помните о погоде на улице. Если летом жарко, то стоит выбрать более легкую формулу крема, тогда как зимой кожа будет нуждаться в дополнительном увлажнении.

Дерматолог Фред Боди из США отметил, что независимо от времени года не забывайте покупать увлажняющий крем с SPF. Защита кожи лица от солнечных лучей важна для здоровья и процесса старения.

Вот несколько эффективных увлажняющих компонентов:

гиалуроновая кислота - интенсивно увлажняет

глицерин - удерживает влагу

церамиды - восстанавливают барьер кожи

ниацинамид - улучшает тон, укрепляет барьер

пантенол - успокаивает и смягчает

Признаки, что крем вам не подходит

Высыпания/покраснения

Существуют разные причины, по которым может возникнуть сыпь или покраснение, одна из них может заключаться просто в том, что у вас чувствительная кожа.

Сыпь может появиться, потому что у вас аллергия на ингредиент в увлажняющем креме, или нужно выбрать крем, который не содержит ароматизаторов.

Хотя средства, содержащие ретинол и гидроксикислоты, прекрасно подходят для борьбы со старением. Но эти ингредиенты, как известно, раздражают и могут быть не лучшими для чувствительной кожи.

Если появилась красная сыпь возле бровей и по обе стороны носа, возможно, у вас себорейный дерматит, который похож на "перхоть на лице".

Сухость

Если кожа все еще очень сухая после нанесения увлажняющего крема, пришло время обновить его. Стянутость кожи и макияж, который выглядит "потрескавшимся" являются признаками сухости. Шелушение или сухие пятна более темного цвета, чем остальное лицо, являются основными признаками того, что кожа нуждается в скорейшем увлажнении.

Акне

Если ваша кожа склонна к угрям, то стоит использовать более легкий увлажняющий крем. Вместо крема попробуйте сыворотку или увлажняющий гель, который содержит гиалуроновую кислоту.

Если вы испытываете высыпания, ищите легкие увлажняющие средства, сыворотки или гели на водной основе, а не на масляной.

Более тяжелые лосьоны и кремы могут ухудшить закупорку пор и привести к увеличению выработки жира, что может усугубить высыпания.

Жирность

Если вы заметили, что утром кожа слишком сильно сияет, возможно, увлажняющий крем чрезмерно жирнит кожу.

Стоит выбирать увлажняющий крем, содержащий гликолевую или салициловую кислоту, что будет противодействовать чрезмерной активности сальных желез и удерживать жир.

Людям с "жирным" типом кожи стоит использовать увлажняющие средства на водной основе, а не на масляной.

Белые "бугорки"

Если заметили на лице маленькие скопления белых бугорков, это не прыщи, а милиумы. Не пытайтесь их выдавить самостоятельно.

Они могут возникать вследствие использования неправильного увлажняющего крема. Это очень распространенное явление, если вы используете увлажняющий крем для тела на лице или слишком "тяжелые" средства.