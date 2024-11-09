5 ознак, що вам потрібно дитину негайно відвести до психолога

Проблеми вдома, у школі та за її межами

Коли дитині важко впоратися зі своїми емоціями, в неї псується поведінка - може нагрубити вчителям, може підняти руку на братів або сестер, не слухається тренера. Списувати це все на складний період психологи не радять.

Бо це неможливо перерости й не буває важких дітей, а є труднощі, з якими вони не можуть впоратися самі. Спочатку вам потрібно поговорити з дитиною і якщо ситуація не змінюється - відвідайте разом до психолога.

Дитина постійно сумує та переживає

Всі діти за щось переживають, інколи плачуть та засмучуються. Але якщо хвилювання стає ненормальним, постійним, воно заважає дитині йти до школи або робити рутинні та звичайні справи - варто звернути на це увагу.

Різко змінюються звички, сон, апетит

Є певні тривожні симптоми, які вказують, що з дитиною щось не так: труднощі зі сном та пробудженням, нічні кошмари, надмірне споживання їжі або навпаки - відмова від неї, біль у животі, головний біль. Переважно відвідування педіатра не дає результат, бо фізично з дитиною усе гаразд.

Варто отримати консультацію психолога, бо зовнішні зміни можуть бути викликані глибокими внутрішніми переживаннями.

Дитина завдає собі болю

Це дуже небезпечно, бо діти можуть завдавати собі шкоди абсолютно несвідомо. Наприклад, дитина впивається нігтями у шкіру, намагаючись відчути при цьому біль, дряпає або ріже себе. У такій ситуації може знадобитися консультація не тільки психолога, а й психотерапевта.

Говорить або думає про смерть

Загалом, розмови про те, що таке смерть - нормальне явище. Але, якщо такі розмови повторюються, при цьому є пригнічений настрій - це "червона лампочка" для батьків. Слухайте уважно, що говорить ваша дитина. Будь-яка розмова про суїцид або вбивство іншої людини - привід звернутися за допомогою негайно.

Ви, як ніхто інший, знаєте свою дитину і маєте їй довіряти. Якщо відчуваєте, що щось з дитиною не так, вашій дитині доводиться боротися з труднощами, можливо так і є і їй потрібна ваша допомога. Багато дітей виплескують свої емоції за допомогою мистецтва - зверніть увагу на її малюнки, вироби та емоції під час ігор.