Азаза, ізі, ноуп, сижка : які слова треба знати батькам, щоб зрозуміти своїх підлітків

Слухаючи розмову підлітків дорослі інколи губляться, яке значення мають ті чи інші слова. Бо у цьому сленгу є запозичені слова з інших мов, є англіцизми, є такі, що з часом переходять у загальновживану мову, а є такі, що зникають з часом. Як же зрозуміти підлітка і не виглядати в його очах старомодним?

Які популярні слова підліткового сленгу варто знати дорослим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Vseosvita.

Що таке підлітковий сленг

Слова "фейк", "постити", "аватарка", "баг", "блог", "загуглити", "зафрендити", "діггер", "лузер", "олдовий", "фоловер" та інші англіцизми вже багато років як надійно увійшли у нашу повсякденну мову.

І немає сумнівів, що ці сленгові слова зовсім скоро стануть нашою словниковою нормою. Так само як колись у наше мовлення прийшли слова "файл" або "слоган".

Надпопулярні слова "крутий", "круто", "прикол" та похідні від них форми теж вже підійшли впритул до перетворення на літературну норму.

Цікаво, що доля сленгових слів та виразів неоднакова. Одні переходять у загальновживану мову, а інші існують якийсь час разом зі своїми носіями, а потім забуваються.

Наприклад "аська", "маг" - майже вимерли з утратою популярності самими цими явищами. Слова "кул", "чайник" (новачок), "йо-ма-йо" - чомусь самі по собі вживаються зараз в українській мові у сотні разів рідше, аніж на межі 1990-х - 2000-х.

А є слова, що так і залишаються сленговими протягом тривалого часу, але ніколи повністю не переходять в загальновживану мову.

Наприклад: "баян", "ботан", "відос", "зависати", "глюки", "кайфувати", "класний", "кльовий", "лабати", "лям", "лярд", "морозитись", "облом", "стібатися", "стрьомно", "стопудово", "тусуватися", "фіг" та похідні від нього, "чувак", "шарити".

Які слова підлітки використовують зараз