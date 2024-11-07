Азаза, ізі, ноуп, сижка : які слова треба знати батькам, щоб зрозуміти своїх підлітків
Слухаючи розмову підлітків дорослі інколи губляться, яке значення мають ті чи інші слова. Бо у цьому сленгу є запозичені слова з інших мов, є англіцизми, є такі, що з часом переходять у загальновживану мову, а є такі, що зникають з часом. Як же зрозуміти підлітка і не виглядати в його очах старомодним?
Які популярні слова підліткового сленгу варто знати дорослим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Vseosvita.
Що таке підлітковий сленг
Слова "фейк", "постити", "аватарка", "баг", "блог", "загуглити", "зафрендити", "діггер", "лузер", "олдовий", "фоловер" та інші англіцизми вже багато років як надійно увійшли у нашу повсякденну мову.
І немає сумнівів, що ці сленгові слова зовсім скоро стануть нашою словниковою нормою. Так само як колись у наше мовлення прийшли слова "файл" або "слоган".
Надпопулярні слова "крутий", "круто", "прикол" та похідні від них форми теж вже підійшли впритул до перетворення на літературну норму.
Цікаво, що доля сленгових слів та виразів неоднакова. Одні переходять у загальновживану мову, а інші існують якийсь час разом зі своїми носіями, а потім забуваються.
Наприклад "аська", "маг" - майже вимерли з утратою популярності самими цими явищами. Слова "кул", "чайник" (новачок), "йо-ма-йо" - чомусь самі по собі вживаються зараз в українській мові у сотні разів рідше, аніж на межі 1990-х - 2000-х.
А є слова, що так і залишаються сленговими протягом тривалого часу, але ніколи повністю не переходять в загальновживану мову.
Наприклад: "баян", "ботан", "відос", "зависати", "глюки", "кайфувати", "класний", "кльовий", "лабати", "лям", "лярд", "морозитись", "облом", "стібатися", "стрьомно", "стопудово", "тусуватися", "фіг" та похідні від нього, "чувак", "шарити".
Які слова підлітки використовують зараз
- Агонь! - здорово, класно.
- Азаза - сміх, смішно.
- Бро - брат (з іронічним забарвленням). Найчастіше - у значенні "друг".
- Гатишний - іронічна вимова слова "готичний", тобто приналежний до субкультури "готів".
- Го - давай, підемо.
- Донейт, донатити - гроші за перегляд, оплачувати перегляд.
- Доставляти - викликати усмішку, спричинювати сміх.
- Затащено - героїчно виконано, виграш є.
- Зачекінитись - зафіксувати місцезнаходження у смартфоні, планшеті, ноуті - або просто перебувати в названому далі місці.
- Зашквар - щось погане, неякісне, ганебне.
- Злити катку - програти.
- Зніми корону, поправ локус - не думай про себе високо й не намагайся впливати на інших.
- Ізі - легко.
- Ізі катка - це було легке завдання, це був легкий виграш.
- К, кіло - тисяча. "2к" - дві тисячі. "5 кілобаксів" - 5 тисяч доларів.
- Капітан, кеп, К.О. - Капітаном Очевидність саркастично називають того, хто серйозним тоном розказує загальновідомі речі чи робить самоочевидні висновки.
- Кек - сильно здивований, ставлюсь саркастично.
- Косплей - костюмований, маскарадність.
- Краш - об’єкт закоханості.
- Лол - смішно.
- Ламповий - старовинний, вінтажний, ретро, викликаючий ностальгію. Часто вживається стала сполука "теплий ламповий" - зворушливо старовинний.
- Накидувати на вентилятор - висловлювати провокативні речі.
- Ноуп - ні.
- Нуб - новачок, недосвідчений.
- Олдскульний - дещо застарілий.
- Палити кондей - звертати увагу на стан речі (при свопі - обміні).
- Пофіксити - виправити.
- Пруф, пруфлінк - посилання на першоджерело
- Рарний айтем - рідкісна річ (зазвичай про одяг);
- Розшарити - поширити в інтернеті, дати інтернет-доступ іншій людині до вашого документу.
- Сасний - симпатичний.
- Сижка - сигарета.
- Спалити - зробити широко відомою вузьку інформацію, яку не варто було поширювати. "Не пали контору" - не поширюй інформацію.
- Тян - дівчина. Слово "тян" також широко вживається у словосполуках: "тамблер-тян" - дівчина, яка активно постить у соцмережах, винишко-тян - представниця одної з субкультур.
- Фітоняшка - дівчина, яка займається фітнесом і любить постити фото своєї стрункості.
- Френдзона - стан "давай залишимося друзями" у відповідь на знаки симпатії. Сервісзона - те саме, але коли приймається ще й допомога.
- Хайп - бурхливе обговорення, шумиха, ажіотаж.
- Хейтерство - пристрасна критика, лайка, прояви ненависті. Хейтери - пристрасні критики.
- Хз - не знаю.
- хd - примруживши очі, посміхаюсь (це власне смайл-вигук - є такі смайли, що позначаються літерами).
- Чітер - гравець, що порушує правила. Чітерство - підтасовка, вжиток заборонених прийомів.
- Шеймити - зневажати
Раніше ми писали про те, які важливі речі про перші стосунки підлітків мають знати батьки.
А ще розповідали про те, що таке селфхарм і як батькам вчасно розпізнати проблеми у підлітка.