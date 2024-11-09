5 признаков, что вам нужно ребенка немедленно отвести к психологу

Проблемы дома, в школе и за ее пределами

Когда ребенку трудно справиться со своими эмоциями, у него портится поведение - может нагрубить учителям, может поднять руку на братьев или сестер, не слушается тренера. Списывать все это на сложный период психологи не советуют.

Ибо это невозможно перерасти и не бывает тяжелых детей, а есть трудности, с которыми они не справляются сами. Сначала вам нужно поговорить с ребенком и если ситуация не меняется - посетите вместе с психологом.

Ребенок постоянно унывает и переживает

Все дети за что-то переживают, иногда плачут и огорчаются. Но если волнение становится ненормальным, постоянным, оно мешает ребенку идти в школу или делать рутинные и обычные дела - стоит обратить на это внимание.

Резко меняются привычки, сон, аппетит.

Есть определенные тревожные симптомы, указывающие, что с ребенком что-то не так: трудности со сном и пробуждением, ночные кошмары, чрезмерное потребление пищи или наоборот - отказ от нее, боль в животе, головная боль. Чаще всего посещение педиатра не дает результата, потому что физически с ребенком все в порядке.

Следует получить консультацию психолога, потому что внешние изменения могут быть вызваны глубокими внутренними переживаниями.

Ребенок причиняет себе боль

Это очень опасно, потому что дети могут наносить себе вред совершенно бессознательно. К примеру, ребенок впивается ногтями в кожу, стараясь почувствовать при этом боль, царапает или режет себя. В такой ситуации может потребоваться консультация не только психолога, но и психотерапевта.

Говорит или думает о смерти

В общем, разговоры, что такое смерть - нормальное явление. Но, если такие разговоры повторяются, при этом есть подавленное настроение - это "красная лампочка" для родителей. Внимательно слушайте, что говорит ваш ребенок. Любой разговор о суициде или убийстве другого человека – повод обратиться за помощью немедленно.

Вы, как никто другой, знаете своего ребенка и должны ему доверять. Если чувствуете, что что-то с ребенком не так, вашему ребенку приходится бороться с трудностями, возможно так и есть и ему нужна ваша помощь. Многие дети выплескивают свои эмоции с помощью творчества - обратите внимание на его рисунки, поделки и эмоции во время игр.