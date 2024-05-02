5 ознак поганого лікаря, якому не варто довіряти своє здоров'я

Лікар вас не слухає або часто перебиває

Якщо лікар не слухає ваші проблеми і постійно перебиває, коли ви описуєте свої симптоми, то це важлива ознака.

Лікар і підприємець Джулі Кантор розповіла, що якщо лікар не дає відповіді на ваші запитання або ігнорує їх, то варто звернутись до іншого фахівця. Така поведінка може означати, що лікар не компетентний у своїй справі.

До того ж, якщо він швидше хоче закінчити прийом, заповнює під час вашого візиту картки або слухає неуважно, то до такого лікаря краще не приходити вдруге. Якщо ви його не цікавите в вашу першу зустріч, навряд чи ви зможете це зробити вдруге.

Вас звинувачують у проблемах зі здоров'ям

Навіть якщо ваші симптоми чи стан не мають нічого спільного з вашим способом життя, але лікар все одно нав'язує, що саме ви винні у цьому стані, то йдіть від нього.

Незалежно від того, що сталось, лікар немає вас в нічому звинувачувати, а лише допомогти полегшити стан.

Гіпердіагностика

Якщо лікар призначає величезну кількість додаткових і іноді дорогих аналізів і досліджень і не може пояснити їхню суть, це означає, що прийшов час проаналізувати його дії і проконсультуватися з додатковим фахівцем.

Хороший лікар доступно пояснить кожне своє призначення і додаткові аналізи.

Тисне і лякає

Зокрема, якщо лікар намагається тиснути на вас, не беручи до уваги ваші потреби і бажання, то такий лікар - не найкращий варіант. Хороший лікар повинен детально викласти план лікування, максимально розповісти про нього, а потім надати вам право вибору.

Старомодний

Важливо, щоб лікар постійно розвився та вдосконалював свої знання. Все тому, що коли лікар відмовляється від сучасних способів лікування тому, що він в них не впевнений, не орієнтується в нових тенденціях - це також привід змінити лікаря.