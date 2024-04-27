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Як правильно спілкуватись із сімейним лікарем. Роз'яснення НСЗУ

Субота 27 квітня 2024 22:29
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Як правильно спілкуватись із сімейним лікарем. Роз'яснення НСЗУ Ілюстративне фото: в НСЗУ пояснили, як краще спілкуватись з сімейним лікарем (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадяни можуть заключити декларацію з сімейним лікарем. Однак варто пам'ятати правила спілкування між лікарями та пацієнтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Пацієнту при спілкуванні зі своїм лікарем варто бути ввічливим - розмову починати з привітання. Також варто спочатку назвати своє прізвище й ім'я.

Під час прийому у лікаря необхідно розповісти про причину звернення, коли лікар запитає та нагадати результати минулого візиту чи обстеження, якщо це важливо.

"Якщо маєте результати досліджень, яких немає в електронній медкарті, підготуйте їх завчасно. Відповідайте на уточнюючі питання та не перебивайте лікаря", - пишуть в НСЗУ.

З лікарем не варто розмовляти в грубій чи агресивній формі. Пацієнт не має толерувати зневажливе ставлення лікаря до себе. А якщо це сталось - повідомте керівника медзакладу.

"Довіряйте своєму лікарю. Це означає, що ви виконуєте його поради та призначення. І не вимагаєте направлень на обстеження, які самі собі призначаєте. Цінуйте час сімейного лікаря", - пишуть у відомстві.

Також з лікарем не варто переходити до розмов, що не стосуються вашого здоров’я.
Необхідно цінувати особистий час лікаря та не телефонувати йому після закінчення робочого дня, вночі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я спростило спосіб отримання електронного рецепта на ліки. Перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

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