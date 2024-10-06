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5 осінніх кольорових комбінацій, які непідвладні часу і виглядають дуже дорого (фото)

Варіанти стильних поєднань кольорів на осінь 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Перехідний період між літом і зимою - це чудовий час, щоб поекспериментувати з більш глибокими, насиченими тонами, при цьому все ще додаючи тонкі натяки на тепло та нейтральні кольори. Цього можна досягти, правильно комбінуючи одяг та аксесуари.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на які кольорові комбінації звернути увагу, щоб виглядати розкішно в цьому сезоні.

Оливковий та вугільно-сірий

Для стильного повсякденного луку пригляньте сині джинси та теплий светр темно-сірого відтінку. З ним гармонійно виглядатиме піджак приглушеного оливкового кольору. Доповнять образ балетки на невеликому підборі та мініатюрна сумка.

Образ на осінь (фото: instagram.com/oliviafaeh)

Бургунді та чорний

Насичений винний відтінок або, як його ще називають, бургунді зараз перебуває на піку популярності і вже названий одним із трендових на осінь-зиму 2024-2025. З ним найкраще поєднується чорний колір. Одягайте костюм бордового відтінку, який складається з піджака та спідниці, а решту деталей образу доповніть чорним.

Образ із кольором бургунді (фото: instagram.com/lindatol_)

Тауп та білий

М'який сіро-коричневий відтінок доповнить класичний білий. Одягайте улюблені джинси молочного відтінку, а зверху накиньте піджак з об'ємним шарфом у відтінку тауп. Доповнять лук нейтральні прикраси, аксесуари та взуття.

Поєднання, яке точно виділить вас із натовпу (фото: instagram.com/slipintostyle)

Пильно-рожевий відтінок та кремовий

Ще одне елегантне поєднання на осінь 2024 року - пильна троянда та кремовий. Цей варіант рожевого вже б'є всі тренди, тому що добре поєднується з усіма базовими кольорами. Придивіться до такого образу: кремові штани-палаццо та стильна блуза пильно-рожевого відтінку.

Варіант на свято чи побачення (фото: instagram.com/anoukyve)

Небесно-блакитний та бежевий

Свіжий відтінок блакитного красиво поєднуватиметься з кольором кемел. Одягайте блакитну сорочку та бежеву спідницю в довжині міді з розрізом спереду. Доповніть лук теплим светром чорного кольору, який можна зав'язати або просто накинути на плечі.

Розбавте сірі будні незвичними образами (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Раніше ми розповіли, який трендовий відтінок додати до базового гардеробу цієї осені.

Також читайте, що носити восени, коли на вулиці плюс 15 градусів.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Olivia Faeh, Linda Tol, Ellie Delphine, Anouk Yve, Caroline Lin.

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