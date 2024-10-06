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5 осенних цветовых комбинаций, которые неподвластны времени и выглядят очень дорого (фото)

Варианты стильных цветовых сочетаний на осень 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Переходный период между летом и зимой - это отличное время, чтобы поэкспериментировать с более глубокими, насыщенными тонами, при этом все еще включая тонкие намеки на тепло и нейтральные цвета. Этого можно достичь, правильно комбинируя одежду и аксессуары.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие цветовые комбинации обратить внимание, чтобы выглядеть роскошно в этом сезоне.

Оливковый и угольно-серый

Для стильного повседневного лука присмотрите синие джинсы и теплый свитер темного-серого оттенка. С ним будет гармонично смотреться пиджак приглушенного оливкового цвета. Дополнят образ балетки на небольшом каблуке и миниатюрная сумка.

Образ на осень (фото: instagram.com/oliviafaeh)

Бургунди и черный

Насыщенный винный оттенок или, как его еще называют, бургунди сейчас находится на пике популярности и уже назван одним из трендовых на осень-зиму 2024-2025. С ним лучше всего сочетается черный цвет. Надевайте костюм бордового оттенка, который состоит из пиджака и юбки, а все остальные детали образа дополните черным.

Образ с цветом бургунди (фото: instagram.com/lindatol_)

Тауп и белый

Мягкий серо-коричневый оттенок дополнит классический белый. Надевайте любимые джинсы молочного оттенка, а сверху накиньте пиджак с объемным шарфом в оттенке тауп. Дополнят лук нейтральные украшения, аксессуары и обувь.

Сочетание, которое точно выделит вас из толпы (фото: instagram.com/slipintostyle)

Пыльно-розовый оттенок и кремовый

Еще одно элегантное сочетание на осень 2024 года - пыльная роза и кремовый. Этот вариант розового уже бьет все тренды, так как отлично сочетается со всеми базовыми цветами. Присмотритесь к такому луку: кремовые брюки-палаццо и стильная блуза пыльно-розового оттенка.

Вариант на праздник или свидание (фото: instagram.com/anoukyve)

Небесно-голубой и бежевый

Свежий оттенок голубого красиво будет сочетаться с цветом кэмел. Надевайте голубую рубашку и бежевую юбку в длине миди с разрезом спереди. Дополните лук теплым свитером черного цвета, который можно завязать или просто накинуть на плечи.

Разбавьте серые будни необычными образами (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Ранее мы рассказали, какой трендовый оттенок добавить в базовый гардероб этой осенью.

Также читайте, что носить осенью, когда на улице плюс 15 градусов.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Olivia Faeh, Linda Tol, Ellie Delphine, Anouk Yve, Caroline Lin.

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