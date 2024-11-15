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5 нових та легких комедій для веселого вечора. Подивитеся на одному диханні

Нові комедії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви шукаєте нові комедії цього року, але не можете визначитися, не варто витрачати час на перегляд одразу всіх трейлерів. Вибір можна "звузити".

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових фільмів, які точно варті вашої уваги.

"Зняти прокляття"

У центрі сюжету опиниться чоловік, який навіть не підозрює, що на нього чекає. Головний герой мусить допомогти батьку, а потім дізнається, що буквально поруч з ним відбуваються дуже містичні речі. Сюжет неймовірно легкий, смішний та точно може стати вашою "пігулкою" від поганого настрою.

 

"Самотні вовки"

А ця комедія точно "зайде" всім, хто любить класичні бойовики та "чоловічі" пригоди. Головні герої - вбивці, яким доводиться стати напарниками. І одного разу все полетить шкереберть, їм доведеться виплутатися з дуже непростої ситуації, що змусить вас реготати.

 

"Мій сусід - монстр"

Легка та щемлива історія стане чудовим варіантом для тих, хто хоче відпочити та подивитися фільм, який викличе посмішку. Як зрозуміло з назви, на нас чекає сюжет, в якому поруч з дівчиною опиниться дуже дивний монстр. 

 

"Літній табір"

В цій комедії ви побачите трьох подруг, які вирушають на відпочинок. Вони провели разом чимало часу в дитинстві, а зараз, коли вже стали дорослими, доля дає їм ще один шанс "відірватися" та забути про всі проблеми.

 

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф" (2024)

Неймовірно кумедна та весела стрічка розповість про легендарного детектива Акселя Фоулі. Фільм дозволить максимально абстрагуватися від усього і просто класно провести час. 

 

До слова, раніше ми називали 6 серіалів від Netflix, які ви могли не бачити.

Окрім цього, нещодавно вийшла добірка, в яку увійшли 7 фільмів та серіалів про виживання та жорстокі ігри.

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