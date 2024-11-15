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5 новых и легких комедий для веселого вечера. Посмотрите на одном дыхании

Новые комедии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете новые комедии в этом году, но не можете определиться, не стоит тратить время на просмотр всех трейлеров. Выбор можно "сузить".

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых фильмов, которые точно достойны вашего внимания.

"Снять проклятие"

В центре сюжета окажется мужчина, который даже не подозревает, что его ждет. Главный герой должен помочь отцу, а затем узнает, что буквально рядом с ним происходят очень мистические вещи. Сюжет невероятно легкий, смешной и точно может стать вашей "таблеткой" от плохого настроения.

 

"Одинокие волки"

А эта комедия точно "зайдет" всем, кто любит классические боевики и "мужские" приключения. Главные герои - убийцы, которым приходится стать напарниками. И однажды все полетит кувырком, им придется выпутаться из очень непростой ситуации, что заставит вас хохотать.

 

"Мой сосед - монстр"

Легкая и трогательная история станет отличным вариантом для тех, кто хочет отдохнуть и посмотреть фильм, который вызовет улыбку. Как понятно из названия, нас ждет сюжет, в котором рядом с девушкой окажется очень странный монстр.

 

"Летний лагерь"

В этой комедии вы увидите трех подруг, отправляющихся на отдых. Они провели вместе немало времени в детстве, а сейчас, когда уже стали взрослыми, судьба дает им еще один шанс "оторваться" и забыть обо всех проблемах.

 

"Полицейский из Беверли-Гиллз: Аксель Ф" (2024)

Невероятно забавная и веселая лента расскажет о легендарном детективе Акселе Фоуле. Фильм позволит максимально отвлечься от всего и просто классно провести время.

 

Кстати, раньше мы называли 6 сериалов от Netflix, которые вы могли не видеть.

Кроме этого, недавно вышла подборка, в которую вошли 7 фильмов и сериалов о выживании и жестоких играх.

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