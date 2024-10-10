Швидкість, перегони, драйв. 5 кращих бойовиків про машини, які мають побачити всі

Фільми про перегони та швидкість завжди цікавлять фанів машин та екстриму. І якщо ви шукаєте цікаві бойовики на вечір, подивіться стрічки, які вже стали культовими.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 кращих фільмів про машини та перегони, які мають побачити всі, хто любить автівки.

"Таксі"

Звісно ж, починати таку добірку варто зі стрічки, про яку мало хто не чув. Історія про фана швидкості, який працює таксистом, цікава та дуже видовищна. Адже доля приводить Моралеса до інспектора, разом з яким вони починають боротися зі злом та ловити банду.

"Форсаж"

Ще одна культова стрічка розповідає про Домініка Торрето - автоперегонника та вуличного авторитета. В його банду приходить полісмен, який хоче розплутати справу про злочинців.

"Need for Speed: Жага швидкості"

Стрічка, яку було знято за мотивами однойменних відеоігор, розповість про Тобі Маршалла. Він працює з машинами та бере участь у нелегальних перегонах. Швидкість, екстрим та неймовірні авто - фільм оцінять всі, хто обожнює їздити за кермом.

"Драйв"

У фільмі водій та автомеханік, який при цьому працює каскадером, а вночі ще й допомагає грабіжникам втікати від поліції, ви не дізнаєтеся його ім'я. Головний герой прагне зберегти анонімність, а тому має чіткі правила. І його історія дуже цікава.

"Викрасти за 60 секунд"

А в цій стрічці досвідчений злочинець береться за непросте завдання. Він хоче повернути борг свого брата, а тому наважується на величезну авантюру. Небезпека, ризик, швидкість та екстрим - головні герої вразять вас сміливістю.