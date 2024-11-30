5 нових романтичних комедій для різдвяного настрою. З ними ви забудете про все погане

Починається грудень, а разом з ним світ кіно готує для нас чимало різдвяних стрічок, серед яких є круті та романтичні комедії. Нові фільми про любов та новий рік зможуть подарувати вам гарний настрій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас нові різдвяні комедії, які можна подивитися вже зараз.
Стрічка починається з того, що головна героїня "застрягла" в аеропорту напередодні Різдва. Там вона знайомиться з чоловіком, але одразу каже, що не хоче ніяких романтичних стосунків, адже в неї вже є бойфренд. Втім, новий знайомий пропонує їй зустрітися за рік. Що з цього вийде - дивіться самі.
Ще одна нова комедія розповість про пригоди "ексів". Чоловік та жінка, які колись зустрічалися, знаходять нових обранців. І виявляється, що доля вперто не хоче, аби вони більше ніколи не бачилися. Події будуть кумедними, романтичними та точно допоможуть налаштуватися на святковий вайб.
Цей фільм 2024 року розповість про зустріч жінки з її давнім другом. Вона не очікувала, що чоловік, якого вона вже давно таємно кохає, вже будує стосунки з іншою. І тому головна героїня наважиться на авантюру, яка стане початком дуже цікавої історії в її житті.
Різдвяна комедія, в якій не обійдеться без магії та дива, змусить вас сміятися й круто провести час. Сюжет побудовано навколо шарфа, завдяки якому головна героїня випадково перетворить сніговика на живу людину. І те, що буде далі, вас здивує.
Весела та різдвяна комедія цього року сподобається всім, хто любить легкі фільми з цікавим сюжетом. Історія починається з того, що головній героїні доводиться повернутися в рідне місто, а там на неї чекає непростий виклик. Вона мусить врятувати справу життя своїх батьків, але впоратися з цим їй мають допомогти нові знайомі.
До слова, раніше ми називали 5 міні-серіалів з класним сюжетом.
Окрім цього, для вас вже зібрано атмосферні фільми та мультики про сніг та пригоди.