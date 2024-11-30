5 нових романтичних комедій для різдвяного настрою. З ними ви забудете про все погане

"Зустріньмося наступного Різдва"

Стрічка починається з того, що головна героїня "застрягла" в аеропорту напередодні Різдва. Там вона знайомиться з чоловіком, але одразу каже, що не хоче ніяких романтичних стосунків, адже в неї вже є бойфренд. Втім, новий знайомий пропонує їй зустрітися за рік. Що з цього вийде - дивіться самі.

"Наша маленька таємниця"

Ще одна нова комедія розповість про пригоди "ексів". Чоловік та жінка, які колись зустрічалися, знаходять нових обранців. І виявляється, що доля вперто не хоче, аби вони більше ніколи не бачилися. Події будуть кумедними, романтичними та точно допоможуть налаштуватися на святковий вайб.

"Пара на свята"

Цей фільм 2024 року розповість про зустріч жінки з її давнім другом. Вона не очікувала, що чоловік, якого вона вже давно таємно кохає, вже будує стосунки з іншою. І тому головна героїня наважиться на авантюру, яка стане початком дуже цікавої історії в її житті.

"Палкий сніговик"

Різдвяна комедія, в якій не обійдеться без магії та дива, змусить вас сміятися й круто провести час. Сюжет побудовано навколо шарфа, завдяки якому головна героїня випадково перетворить сніговика на живу людину. І те, що буде далі, вас здивує.

"Святкові джентльмени"

Весела та різдвяна комедія цього року сподобається всім, хто любить легкі фільми з цікавим сюжетом. Історія починається з того, що головній героїні доводиться повернутися в рідне місто, а там на неї чекає непростий виклик. Вона мусить врятувати справу життя своїх батьків, але впоратися з цим їй мають допомогти нові знайомі.