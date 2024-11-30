5 новых романтических комедий для рождественского настроения. С ними вы забудете обо всем плохом

"Встретимся на следующее Рождество"

Лента начинается с того, что главная героиня "застряла" в аэропорту в канун Рождества. Там она знакомится с мужчиной, но сразу говорит, что не хочет никаких романтических отношений, ведь у нее уже есть бойфренд. Впрочем, новый знакомый предлагает ей встретиться через год. Что из этого получится - смотрите сами.

"Наша маленькая тайна"

Еще одна новая комедия расскажет о приключениях "эксов". Когда-то встречавшиеся мужчина и женщина находят новых избранников. И оказывается, что судьба упорно не хочет, чтобы они больше никогда не виделись. События будут смешными, романтическими и точно помогут настроиться на праздничный вайб.

"Пара на праздники"

Этот фильм 2024 расскажет о встрече женщины с ее давним другом. Она не ожидала, что мужчина, которого она давно тайно любит, уже строит отношения с другой. И потому главная героиня решится на авантюру, которая станет началом очень интересной истории в ее жизни.

"Пылкий снеговик"

Рождественская комедия, в которой не обойдется без магии и чуда, заставит вас смеяться и круто провести время. Сюжет построен вокруг шарфа, благодаря которому главная героиня случайно превратит снеговика в живого человека. И то, что будет дальше, вас удивит.

"Праздничные джентльмены"

Веселая и рождественская комедия этого года понравится всем, кто любит легкие фильмы с интересным сюжетом. История начинается с того, что главной героине приходится вернуться в родной город, а там ее ждет непростой вызов. Она должна спасти дело жизни своих родителей, но справиться с этим должны помочь новые знакомые.