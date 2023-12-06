5 нових пісень, про і для ЗСУ

NAVKA - "Дівча зі сталі"

Це відео покликане підтримати жінок, яких війна розлучила з їх коханими. Такі жінки часто зовні виглядають сильними, але вони все одно потребують захисту і моральної підтримки, говорить співачка.

До слова, у кліпі знявся Герой України Олександр Коваленко.

Потап & Дядя Вадя & NAPILNIK - "Артан"

Три легендарних імені української хіп-хоп культури вітають усіх військових треком "Артан", на який їх надихнув український спецпідрозділ з однойменною назвою. В основу тексту лягло гасло підрозділу: "знаємо, знаходимо, знищуємо".

"Вона про любов і відвагу, довіру і відданість, радість перемог, біль втрат, безумовну любов до Батьківщини. Про те, як в боротьбі народжується істина. А віра у правду надає сили та мотивує. На її створення надихнули ті, хто кожен день наближає Перемогу на головному і єдиному фронті", - ділиться Потап.

Mari Cheba - "Серафим"

Ця пісня - переосмислення досвіду першої поїздки артистки-волонтера на Донецький напрямок.

"Вперше, з початку повномасштабного вторгнення, я поїхала на Донецький напрямок навесні 2023 року з виступом для бійців, як волонтерка. І цей досвід дуже вразив мене. Війна найстрашніше, що може статись з людством. Коли ти знаходишся на передовій, підсилюється ця глибока вдячність нашим захисникам і захисницям за щоденну титанічну службу. Мені хотілось викласти ці емоції у музику і знайти символ, який би підтримував військовий дух та об’єднував українське суспільство у такий важкий час", - зізнається артистка.

Gordiy Starukh & Ismail Kurt-Umer (feat. ансамбль ЗСУ) - "Не біда"

Україна, українці та кримські татари, часто пліч-о-пліч, протягом століть боролись із одним і тим же ворогом…

"Наша культура століттями піддавалася знищенню "східним сусідом". Переслідували, саджали та вбивали всіх, хто не хотів "жити в темряві", тих хто був не згодний із чужою волею. Сьогодні історія повторюється… Тільки цього разу є одне "але" - ми змінились! Наша культура стала сильнішою, а наша країна - об'єднаною", - коментує пісню і відео Гордій Старух.

Nataliia Shevchenko - "Танго"

"Влітку цього року мене вразила історія військового з Черкас Олександра Довганя, який у цивільному житті любив танцювати танго. Він загинув на Донеччині, захищаючи нас. У моїй пісні воїн, що отримав поранення на полі бою, перебуває в стані коми. Символічний потяг везе його до Бога, де у своєрідному діалозі військовий ставить питання: "Як ти це допустив?", але Бог мовчить", - коментує пісню артистка.