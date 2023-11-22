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Українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурах

Середа 22 листопада 2023 19:08
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Українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурах Саша Чемеров і українські десантники (фото: Культурний Десант)
Автор: Василина Копитко

Відомий український артист, керівник музичного управління Культурного Десанту Саша Чемеров записав пісню, яка стане справжнім гімном десантно-штурмових військ.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз Cultural Forces Music розповідає більше про трек "ДШВ".

За словами очільника Культурного Десанту Колі Сєрги, саме командування Десантно-штурмових військ ЗСУ попросило створити пісню, присвячену ДШВ.

"З ДШВ нас пов'язує багато моментів. Сама ідея назви Культурний Десант виникла під час мого навчання у навчальному центрі ДШВ. І саме тому наша структура називається Культурний Десант… У нас дуже багато друзів-десантників, людей, з якими ми знайомі, якими ми пишаємося, ким захоплюємося і ставимо собі в приклад. Тому досить швидко з'явилося розуміння, про що писати", - говорить Коля.

Українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахКадри з відео на пісню "ДШВ"

Сам Чемеров "не думає, що цей трек можна вважати класичним гімном, бо він доволі важкий і агресивний".

"Я вважаю, що це радше бойова пісня ДШВ, бойовий клич, але без офіціозу", - пояснює він.

"За стилем - це швидше альтернативний метал чи хеві-метал, тому що десантно-штурмові війська - люті хлопці, вони виконують дуже серйозні завдання. Там немає місця для лірики. Тому і було вирішено зробити потужний "металевий" трек. Щодо реакції хлопців-бійців, то можу сказати одне: всі, хто чув пісню "ДШВ", були просто в захваті - вони її наспівували відразу після першого прослуховування. Тому я думаю, що трек стане справді бойовою піснею ДШВ", - додає артист.

Українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахУкраїнські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурахКадри з відео на пісню "ДШВ"

До зйомок кліпу на трек про ДШВ було залучено 14 підрозділів.

Родзинкою кліпу стало широке використання в ньому кадрів роботи артилерії, аеророзвідки, відео реальних боїв за участю десантників усіх бригад Десантно-штурмових військ.

Окрім кадрів з екшн-камер бійців, командою Культурного Десанту були відзняті короткі відеовізитівки бригад та зафільмовані обличчя тих, хто на найскладніших, найнебезпечніших напрямках зараз кує перемогу України.

Текст пісні "ДШВ":

Якщо пахне війною,

Вбраний у зброю я,

Готовий до бою я.

І разом зі мною мої побратими стануть стіною,

Бойові батальйони і кожна бригада.

Мільйони набоїв.

Всі тут універсальні солдати і вірні країни герої.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Втопить ворога в крові і геть вижене.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Скільки б їх не було, ніц ніхто не виживе.

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Ми історію пишемо своєю кровʼю і передаємо нащадкам.

За щасливе майбутнє країни звільняємо рідні поля і посадки.

Підготовка, мотивація і сильний дух.

Ми для ворога як ядерний вибух!

Це війна, це війна - воїнів стіна.

І на нашому боці разом - Бог і Сатана.

На землі й на небі

Всі завдання бойові

Віддано виконують (війська) Десантно-Штурмові!

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Цікаві факти про "ДШВ"

  • Начальник управління МПЗ Десантно-штурмових військ В’ячеслав Вессер вважає, що цю "драйвову, молодіжну, по-справжньому круту" пісню особовий склад "однозначно слухатиме" для підняття бойового духу. А от чи стане вона гімном, це визначить подальша історія і особовий склад бригад ДШВ".
  • 21 листопада Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав Десантно-штурмові війська з їхнім професійним святом і підтримав незламний дух та бойову лють хлопців саме треком "ДШВ".
  • Ця пісня не перша і не остання з циклу пісень, присвячених підрозділам ЗСУ. Надалі Культурний Десант планує продовжувати працювати в цьому ж напрямку, і таких пісень буде ще більше.

Зауважимо, що раніше Саша Чемеров, Коля Сєрга і YARMAK записали трек, який вже теж є неофіційним гімном піхоти.

Раніше ми писали про те, що DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив до сліз.

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