5 новых песен о и для ВСУ

Ко дню Вооруженных Сил Украины украинские артисты выпустили новые мощные песни, в которых воспевают силу и доблесть мужчин и женщин, защищающих нашу страну от врагов.
РБК-Украина (проект Styler) собрал свежие треки, вышедшие в День ВСУ, в которых музыканты благодарят наших военных.
Это видео призвано поддержать женщин, которых война разлучила с их любимыми. Такие женщины часто внешне выглядят сильными, но они все равно нуждаются в защите и моральной поддержке, говорит певица.
Кстати, в клипе снялся Герой Украины Александр Коваленко.
Три легендарных имени украинской хип-хоп культуры поздравляют всех военных треком "Артан", на которое их вдохновило украинское спецподразделение с одноименным названием. В основу текста лег лозунг подразделения: "знаємо, знаходимо, знищуємо".
"Она о любви и отваге, доверии и преданности, радости побед, боли потерь, безусловной любви к Родине. О том, как в борьбе рождается истина. А вера в правду придает силы и мотивирует. На ее создание вдохновили те, кто каждый день приближает Победу на главном и едином фронте", - делится Потап.
Эта песня - переосмысление опыта первой поездки артистки-волонтера на Донецкое направление.
"Впервые с начала полномасштабного вторжения я поехала на Донецкое направление весной 2023 года с выступлением для бойцов, как волонтер. И этот опыт очень поразил меня. Война самое страшное, что может произойти с человечеством. Когда ты находишься на передовой, усиливается эта глубокая благодарность нашим защитникам и защитницам за ежедневную титаническую службу. Мне хотелось выложить эти эмоции в музыку и найти символ, который бы поддерживал военный дух и объединял украинское общество в столь тяжелое время", - признается артистка.
Украина, украинцы и крымские татары, часто бок о бок, на протяжении веков боролись с одним и тем же врагом…
"Наша культура веками подвергалась уничтожению "восточным соседом". Преследовали, сажали и убивали всех, кто не хотел "жить в темноте", тех, кто был не согласен с чужой волей. Сегодня история повторяется… Только на этот раз есть одно "но" - мы изменились! Наша культура стала сильнее, а наша страна - объединенной", - комментирует песню и видео Гордий Старух.
Летом этого года меня поразила история военного из Черкасс Александра Довганя, который в гражданской жизни любил танцевать танго. Он погиб на Донбассе, защищая нас. В моей песне воин, получивший ранение на поле боя, находится в состоянии комы. Символический поезд везет его к Богу, где в своеобразном диалоге военный задает вопрос: "Как ты это допустил?", но Бог молчит", - комментирует песню артистка.
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