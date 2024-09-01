5 нових міні-серіалів, від яких не відірватися. Цікава добірка для тих, кому нудно ввечері
Міні-серіали - чудовий варіант для тих, хто хоче гарно провести вечір та побачити фінал, аби не "розтягувати" перегляд на декілька тижнів. І цього року вийшло вже чимало класних історій, які вмістилися усього в один сезон.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових міні-серіалів, які варто подивитися вже сьогодні.
"Ріплі"
Психологічний трилер отримав 8 епізодів, в які авторам вдалося вмістити цікаву історію, створену за мотивами кримінального роману "Талановитий містер Ріплі". Головний герой - звичайний шахрай, який отримує незвичайне завдання від заможного клієнта. І раптово чоловік розуміє, що сильно хоче змінити своє життя.
"Посібник з убивства для хороших дівчат"
Цей серіал розповість про загадкову смерть школярки. Поліція чомусь не стала докладати зусиль, аби знайти вбивцю, а тому за справу вирішила взятися відмінниця. В основі сюжету однойменний роман, і книгу вдало розкрили у шести епізодах.
"Емігранти" (Експати)
Серіал про багатих емігрантів, життя яких сповнено інтригами та плітками, розповість про раптову ситуацію - зникне дитина. І головні героїні, три жінки з різними історіями, об'єднає жахлива подія.
"Хлоп’я поглинає всесвіт"
Драма розповість про хлопчика та його брата, який не завжди може говорити. Діти опиняються у дуже важкій ситуації, їм доводиться виживати. Проблем додають батьки - тато зник, а матір залежна від наркотиків.
"Гризельда"
Кримінальний міні-серіал розповість про колумбійську наркобаронесу, яка втікає від чоловіка. Разом з дітьми вона починає нове життя у США, але обирає старе "покликання". Жінка знов займається криміналом, через що її починають називати "Чорною вдовою".
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