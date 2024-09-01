5 новых мини-сериалов, от которых не оторваться. Интересная подборка для тех, кому скучно вечером

Мини-сериалы - отличный вариант для тех, кто хочет круто провести вечер и увидеть финал, чтобы не "растягивать" просмотр на несколько недель. И в этом году вышло уже немало классных историй, уместившихся всего в один сезон.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых мини-сериалов, которые стоит посмотреть уже сегодня.

"Рипли"

Психологический триллер получил 8 эпизодов, в которые авторам удалось вместить интересную историю, созданную по мотивам криминального романа "Талантливый мистер Рипли". Главный герой - обычный мошенник, получающий необычную задачу от состоятельного клиента. И вдруг мужчина понимает, что сильно хочет изменить свою жизнь.



"Руководство по убийству для хороших девочек"

Этот сериал расскажет о загадочной смерти школьницы. Полиция почему-то не стала прилагать усилия, чтобы найти убийцу, а потому за дело решила взяться отличница. В основе сюжета одноименный роман и книгу удачно раскрыли в шести эпизодах.



"Эмигранты" (Экспаты)

Сериал о богатых эмигрантах, жизнь которых наполнена интригами и сплетнями, расскажет о внезапной ситуации - исчезнет ребенок. И главные героини, три женщины с разными историями, объединит ужасное событие.



"Мальчик поглощает вселенную"

Драма расскажет о мальчике и его брате, который не всегда может говорить. Дети оказываются в тяжелейшей ситуации, им приходится выживать. Проблем добавляют родители - папа исчез, а мать зависима от наркотиков.



"Гризельда"

Уголовный мини-сериал расскажет колумбийской наркобаронесе, которая сбежала от мужа Вместе с детьми она начинает новую жизнь в США, но выбирает старое "призвание". Женщина снова занимается криминалом, из-за чего ее начинают называть "Черной вдовой".