5 новых мини-сериалов, от которых не оторваться. Интересная подборка для тех, кому скучно вечером
Мини-сериалы - отличный вариант для тех, кто хочет круто провести вечер и увидеть финал, чтобы не "растягивать" просмотр на несколько недель. И в этом году вышло уже немало классных историй, уместившихся всего в один сезон.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых мини-сериалов, которые стоит посмотреть уже сегодня.
"Рипли"
Психологический триллер получил 8 эпизодов, в которые авторам удалось вместить интересную историю, созданную по мотивам криминального романа "Талантливый мистер Рипли". Главный герой - обычный мошенник, получающий необычную задачу от состоятельного клиента. И вдруг мужчина понимает, что сильно хочет изменить свою жизнь.
"Руководство по убийству для хороших девочек"
Этот сериал расскажет о загадочной смерти школьницы. Полиция почему-то не стала прилагать усилия, чтобы найти убийцу, а потому за дело решила взяться отличница. В основе сюжета одноименный роман и книгу удачно раскрыли в шести эпизодах.
"Эмигранты" (Экспаты)
Сериал о богатых эмигрантах, жизнь которых наполнена интригами и сплетнями, расскажет о внезапной ситуации - исчезнет ребенок. И главные героини, три женщины с разными историями, объединит ужасное событие.
"Мальчик поглощает вселенную"
Драма расскажет о мальчике и его брате, который не всегда может говорить. Дети оказываются в тяжелейшей ситуации, им приходится выживать. Проблем добавляют родители - папа исчез, а мать зависима от наркотиков.
"Гризельда"
Уголовный мини-сериал расскажет колумбийской наркобаронесе, которая сбежала от мужа Вместе с детьми она начинает новую жизнь в США, но выбирает старое "призвание". Женщина снова занимается криминалом, из-за чего ее начинают называть "Черной вдовой".
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