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Пригоди, магія і трохи дива. 5 фільмів на вечір, які вразять і дітей, і дорослих

П'ятниця 30 серпня 2024 19:45
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Пригоди, магія і трохи дива. 5 фільмів на вечір, які вразять і дітей, і дорослих Що подивитися на вихідних (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Чимало фільмів, які вважаються дитячими, насправді дуже цікаві навіть для дорослих. І вони здатні подарувати чимало приємних емоцій, адже багато хто хоче відновити віру в дива та трошки відпочити.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів на вечір, які ви можете подивитися як в компанії дорослих, так і з дітьми - цікаво буде всім.

"Моя жахлива няня"

Історія про родину, в якій чоловік самотужки виховує одразу сімох дітей. Його дружина померла, а тому він намагається знайти няню. Втім, діти зовсім не налаштовані на те, аби хтось їх контролював. Але одного разу прийде та, на кого вони зовсім не чекали.


"Артур і Мініпути"

Неймовірний анімаційний фільм створено за мотивами книги Люка Бессона, він розповість про хлопчика, дідусь якого загадково зник. Дитина дізнається про існування маленьких істот, яких раніше ніколи не помічав. І потім він сам стає крихітним й поринає у світ пригод, про які раніше міг лише мріяти.


"Ераґон"

Фани фільмів про драконів точно оцінять цю стрічку. Не дивіться на те, що "Ераґон" вийшов аж у 2006 році. Він дуже цікавий і нині, сюжет вас приємно вразить.


"Чарівна крамничка"

Історія про магічний магазин, власник якого вирішив піти на "пенсію", адже працює в ньому вже понад 200 років. Керувати крамничкою доводиться молодій дівчині, яка не розуміє, наскільки важливо підтримувати баланс радістю та позитивом. І одного разу все зміниться.


"Великий дружній велетень"

Дуже гарний фільм, який вразить вас не тільки цікавим сюжетом, а ще й фантастичною "картинкою". І це не просто історія про велетня. Стрічка розповість про те, що таке довіра, справжня дружба та самовідданість.

До слова, раніше ми називали 7 "дорослих" мультсеріалів з чорним гумором, які стануть вашими улюбленими.

Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка цікавих серіалів, які можна подивитися за один вечір.

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