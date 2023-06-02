5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

Задум (Джин Ганфф Кореліц)

Захопливий психологічний трилер, у центрі сюжету якого колись молодий перспективний письменник Джейкоб Фінч Боннер, чия перша книжка отримала добрі відгуки. Але нині він викладає літературну творчість у третьосортному коледжі й намагається підтримати залишки самоповаги, бо давно вже не писав - і тим паче не публікував (нічого путнього).

Один з його студентів, зверхній і самовпевнений Еван Паркер, оголошує, що не потребує Джейкового наставництва. Адже головне в романі - задум, а його задум просто не може не вистрелити. Джейк готовий списати ці вихваляння на типовий нарцисизм новачка-аматора, але потім йому розповідають сюжет майбутнього твору. За кілька років Джейк, уже майже забувши про це, довідується про смерть Евана Паркера. Невже Паркер так і не написав свого роману? Невже пропаде така історія? І Джейк сідає сам писати чужий твір, навіть не підозрюючи, до яких наслідків може призвести ця "крадіжка".

Це продовження бестселера "Ведмеже місто" про хокейну команду та життя містечка Бйорнстад.

Історія продовжується не тільки у Бйорнстаді, а й сусідньому містечку Гед, і тепер це не лише спортивне протистояння, а запеклий бій за виживання, з політичними інтригами, непростими викликами та невиправними вчинками.

Після трагічних подій, які тут сталися напередодні важливого матчу, хокейний клуб під загрозою закриття, гравці та тренер переходять в команду суперника, за ними й спонсори. Але у мешканців містечка та улюбленої команди з’являється новий шанс, з’являються нові гравці. Чим ближче до вирішального матчу, тим більше емоцій, ненависть росте. Але чи залишається шанс на примирення?

Це збірка поезій 52 українських авторів і авторок - і сучасних, і класиків. Вона зображує любов у контексті війни, показуючи болючі досвіди та перешкоди, перед якими опиняються почуття і стосунки в часи війни, та даючи надію на те, що любов здатна подолати випробування, додати сил під час боротьби та зцілити рани під час відновлення.

У книжці зібрано 89 творів. Серед них - поезії сучасних авторів, написані під впливом нинішньої російсько-української війни, та вірші класиків, які, створені українськими митцями ще в попередні століття, зараз набувають нових сенсів і прочитань. Частина авторів збірки служить у ЗСУ, деякі з них перебувають на фронті - і продовжують писати, фіксуючи те, якою є любов у воєнний час. Збірка "Книга Love 2.0. Любов і війна" створена зокрема у знак подяки ЗСУ та всім, хто працює на перемогу, а також у пам’ять про тих, хто віддав своє життя на захист України.

Це захопливий посібник із чаклунства. У ньому зібрано давні знання та різноманітні практики, які допоможуть дізнатися про особисту внутрішню силу і змінити життя на краще. З книжки легко дізнатися про те, що вас давно цікавило, але ви не знали, як до цього підійти: магія у повсякденному житті, стосунках, що таке ясновидіння та інтуїція, практики для здоров'я та внутрішньої сили, як використовувати ці знання у повсякденному житті для розширення своїх творчих можливостей і особистісного зростання. Але насамперед це означає вирушити в дослідницьку подорож усередину себе - й зануритися в глибини власної сили та унікальності.

Незриме життя Адді Лярю (Вікторія Елізабет Шваб)

Це захопливий фентезійний роман. У Франції 1714 року одна дівчина укладає фаустівську угоду заради вічного життя. Але угода виявляється прокляттям: тепер її забуватимуть усі, кого вона зустріне на своєму шляху. Так починається неймовірне життя Адді Лярю, її приголомшлива подорож століттями та континентами, історією і мистецтвом, під час якої вона шукає спосіб залишити слід у світі. Проте одного дня, триста років по тому, все змінюється, коли Адді в одній непримітній книгарні натрапляє на юнака, який пам’ятає її ім’я.