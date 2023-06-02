5 новых книг для чтения на выходных: от психологического триллера до колдовства

Замысел (Джин Ганфф Корелиц)

Увлекательный психологический триллер, в центре сюжета которого когда-то молодой перспективный писатель Джейкоб Финч Боннэр, чья первая книга получила хорошие отзывы. Но сейчас он преподает литературное творчество в третьесортном колледже и пытается поддержать остатки самоуважения, потому что давно уже не писал - и тем более не публиковал (ничего толкового).

Один из его студентов, пренебрежительный и самоуверенный Эван Паркер, объявляет, что не нуждается в наставничестве Джейка. Ведь главное в романе - замысел, а его замысел просто не может не выстрелить. Джейк готов списать эти похвалы на типичный нарциссизм новичка-любителя, но потом ему рассказывают сюжет будущего произведения. Через несколько лет Джейк, уже почти забыв об этом, узнает о смерти Эвана Паркера. Неужели Паркер так и не написал свой роман? Неужели пропадет такая история? И Джейк садится сам писать чужое произведение, даже не подозревая, к каким последствиям может привести эта "кража".

Это продолжение бестселлера "Медвежий город" о хоккейной команде и жизни городка Бьорнстад.

История продолжается не только в Бьорнстаде, но и в соседнем городке Гед, и теперь это не только спортивное противостояние, а ожесточенное сражение за выживание, с политическими интригами, непростыми вызовами и неисправимыми поступками.

После трагических событий, которые произошли накануне важного матча, хоккейный клуб под угрозой закрытия, игроки и тренер переходят в команду соперника, за ними и спонсоры. Но у жителей города и любимой команды появляется новый шанс, появляются новые игроки. Чем ближе к решающему матчу, тем больше эмоций, ненависть растет. Но остается ли шанс на примирение?

Это сборник стихов 52 украинских авторов и авторов - и современных, и классиков. Она изображает любовь в контексте войны, показывая болезненные опыты и препятствия, перед которыми оказываются чувства и отношения во время войны, и давая надежду на то, что любовь способна преодолеть испытания, добавить сил во время борьбы и исцелить раны во время восстановления.

В книге собрано 89 произведений. Среди них - поэзии современных авторов, написанные под влиянием нынешней российско-украинской войны, и стихи классиков, которые, созданные украинскими художниками еще в предыдущие века, сейчас приобретают новые смыслы и прочтения. Часть авторов сборника служит в ВСУ, некоторые из них находятся на фронте - и продолжают писать, фиксируя то, какой есть любовь в военное время. Сборник "Книга Love 2.0. Любовь и война" создан в частности в благодарность ВСУ и всем, кто работает на победу, а также в память о тех, кто отдал свою жизнь в защиту Украины.

Это увлекательное руководство по колдовству. В нем собраны древние знания и разнообразные практики, которые помогут узнать личную внутреннюю силу и изменить жизнь к лучшему. Из книги легко узнать, что вас давно интересовало, но вы не знали, как к этому подойти: магия в повседневной жизни, отношения, что такое ясновидение и интуиция, практики для здоровья и внутренней силы, как использовать эти знания в повседневной жизни для расширения своих творческих возможностей и личностного роста. Но прежде это значит отправиться в исследовательское путешествие внутрь себя - и погрузиться в глубины собственной силы и уникальности.

Незримая жизнь Адди Лярю (Виктория Элизабет Шваб)

Это увлекательный фентезийный роман. Во Франции 1714 одна девушка заключает фаустовское соглашение ради вечной жизни. Но соглашение оказывается проклятием: теперь его будут забывать все, кого она встретит на своем пути. Так начинается невероятная жизнь Адди Лярю, ее ошеломляющее путешествие веками и континентами, историей и искусством, во время которой она ищет способ оставить след в мире. Однако однажды, триста лет спустя, все меняется, когда Адди в одном неприметном книжном магазине наталкивается на юношу, который помнит ее имя.