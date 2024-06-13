5 новых функций в iPhone, которые уже давно доступны на смартфонах Android

Apple представила несколько новых функций в iOS 18, которые позиционируются как инновационные и передовые. Однако, при ближайшем рассмотрении, многие из этих "новых" функций уже давно доступны на смартфонах Android.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Настраиваемые домашние экраны

Возможно, это самое главное нововведение и огромная тема для обсуждений в социальных сетях. На WWDC 2024 компания Apple объявила, что важной частью iOS 18 станет возможность настраивать домашний экран iPhone так, как пользователи никогда раньше не могли.

Теперь приложения можно размещать в любом месте экрана, даже если они будут располагаться совершенно одиноко в углу. Статичная сетка приложений ушла в прошлое, а перемещение значков больше не ограничено. Это обновление также приносит пользовательские цветовые палитры, которые превращают значки приложений в разные оттенки.

Пользователям Android это знакомо как Material You. Это функция, которая позволяет приложениям менять цвета в зависимости от цвета обоев на заднем плане.

Кроме того, вы можете изменить цвета на определенные с помощью инструментов настройки главного экрана. В последних версиях Android это дополнение отражено практически у всех производителей смартфонов на базе Android.

Интересно, что подход Apple к функции пользовательских значков приложений на iPhone немного отличается от того, что сделала Android. Вместо того чтобы требовать от разработчиков создавать варианты значков приложений в разных цветах, iOS 18, похоже, просто затеняет каждый значок, что может привести к тому, что некоторые приложения будут выглядеть тускло и невыразительно.

Поддержка RCS и планирование сообщений на iPhone

Для пользователей Android в целом появление поддержки RCS на iPhone - отличная новость. Она позволит обоим собеседникам обмениваться сообщениями с большим объемом данных, чем обычные SMS.

Например, с помощью RCS можно будет видеть уведомления о доставке и прочтении сообщений, индикаторы набора текста (теоретически) и передавать изображения в гораздо более высоком качестве.

Несколько лет назад Google внедрила поддержку RCS в своем приложении "Сообщения" и с тех пор активно призывала Apple сделать то же самое. Прошло время, но теперь iOS наконец-то может принимать и отправлять сообщения RCS.

Еще одна функция, к которой привыкли поклонники Android, - это планирование сообщений. У большинства производителей Android, таких как Samsung и Google, пользователи уже давно могут планировать отправку сообщений на более позднее время. Безусловно, эта функция полезна чаще, чем может показаться на первый взгляд.

Теперь пользователи iPhone также могут запланировать отправку сообщений на определенное время, точно так же, как это реализовано в Google Messages на Android.

Умное приложение для фотографий

На протяжении многих лет в арсенале Android присутствует приложение "Google Фото". Благодаря обновлениям и изменениям, внесенным за эти годы, приложение позволяет пользователям находить изображения в строке поиска, даже если поиск осуществляется по мелким деталям.

Это было одной из самых сильных причин, по которой пользователи выбирали "Google Фото" вместо стандартного приложения для галереи, которое поставляется на их устройствах. Однако ситуация изменилась, поскольку многие другие производители смартфонов улучшили свои приложения для галереи, добавив аналогичную функцию.

Теперь Apple добавила в приложение "Фото" улучшенную систему поиска, которая позволяет пользователям искать детали на фотографиях, включая номера, места и другие идентификаторы.

Компания также анонсировала функцию редактирования для iPhone, которая очень похожа на Magic Editor на Android или Galaxy AI. Обведение фоновых объектов позволит их стереть, что является одним из главных рекламных преимуществ Magic Editor на Android.

Встроенный ИИ

Еще одним важным изменением, представленным на WWDC, стало отношение Apple к искусственному интеллекту (ИИ) на iPhone и других устройствах своей экосистемы. Это означает, что во многих приложениях начнут появляться функции ИИ, которые улучшат написание текста, обработку уведомлений и другие аспекты.

Сложно сравнить то, что сделала Apple в этом обновлении, с тем, что Google предлагает с помощью своего ИИ-инструмента LaMDA (предположительно, имеется в виду именно он, так как Gemini не является публичным продуктом).

Функции LaMDA на уровне телефона кажутся менее интегрированными, а то, что рекламирует Apple, похоже, будет работать по всей системе iPhone.

Пользовательские эмодзи

В категории создания эмодзи Apple одерживает безоговорочную победу. Ближайшее, что есть на Android - это "Кухня эмодзи" или возможность использования пользовательских стикеров в Сообщениях.

Версия Apple позволяет генерировать уникальные эмодзи с помощью искусственного интеллекта в стиле существующей библиотеки эмодзи Apple.

Сборник эмодзи на Android - это совсем другое. Google вручную создал множество комбинаций смайлов, так что если вы объедините два существующих эмодзи, то получите классный, но немного жуткий вариант.