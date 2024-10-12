5 неймовірних язиків тварин

Жирафи

Жирафи, найвищі ссавці на планеті, відомі своїми дивовижними язиками довжиною до 53 см. Цей язик не має типового рожевого кольору, навпаки, його темний відтінок, який варіюється від фіолетового до чорного, зумовлений високим вмістом пігменту меланіну. Цей природний "сонцезахисний крем" захищає їх язик під час поїдання листя на деревах, які часто бувають на сонці.

Цікаво, що жирафи настільки вправні у використанні своїх язиків, що можуть навіть чистити ними свої вуха. Ця унікальна адаптація робить їх не лише вражаючими візуально, але й неймовірно пристосованими до свого середовища.

Панголіни

Панголіни - це унікальні ссавці, відомі своєю лускатою шкірою, яка робить їх єдиними представниками цієї категорії. Однак їхнє тіло не є єдиною особливістю, їх язики також вражають своєю незвичністю. Замість того, щоб бути прикріпленими до нижньої частини рота, язики панголінів кріпляться до нижньої частини грудної клітки, що дозволяє їм легко витягувати язик для ловлі їжі.

Цей дивовижний язик може досягати довжини до 40 см, а іноді навіть перевищує довжину голови та тіла панголіну в цілому. Коли панголін не полює на комах, таких як мурахи та терміти, його язик ховається в грудній порожнині, що робить його більш захищеним.

Бегемоти

Бегемоти - одні з найцікавіших тварин на планеті, і їхня еволюційна історія залишається загадкою. У 2010 році в журналі The Anatomical Record вийшла стаття про дослідження язиків молодих і дорослих бегемотів (Hippopotamus amphibius amphibius) за допомогою електронної мікроскопії.

Дослідження показало, що язики бегемотів мають риси, схожі на кількох видів тварин. Наприклад, язик дорослої самки довжиною 60 см і молодого самця - 45 см демонструють особливості, притаманні як непарнокопитним, так і жуйним тваринам.

Бегемоти мають трикамерний шлунок, що дозволяє їм ефективно перетравлювати траву. Ця травоїдність разом з унікальною еволюційною історією пояснює особливості їхніх мов, які варіюються залежно від віку та індивідуальних характеристик.

Леви

Могутній лев, як і інші кішки, використовує свій язик для догляду за шерстю. Його язик є ефективним гребенем, покритим крихітними шипами, відомими як сосочки. Ці гострі, порожнисті та вигнуті назад шипи допомагають левам доставляти слину, що очищає, до вовни, дозволяючи їм охолоджуватися через випаровування.

Проте леви не надають значення смаку свого видобутку. У їхніх язиках є марна версія гена Tas1r2, який відповідає за створення сенсорів для визначення цукру. Це свідчить про те, що їхня еволюція не потребує вміння відчувати солодкий смак.

Жаби

Жаби славляться своїми швидкими мовами, що є результатом їх унікальної анатомії. За словами інженера-дослідника з Georgia Tech Research Institute, Алексіс Ноель, понад 4000 видів жаб можуть хватати предмети своїми мовами швидше, ніж моргає людське око. Це стало можливим завдяки тому, що мова жаби з'єднана в передній частині нижньої щелепи, а не в задній частині горла, як у людей.

Крім швидкості, язик жаби також є надзвичайно сильним. Наприклад, язик рогатої жаби може тягнути предмети, що в 1,4 раза перевищують її вагу, про що свідчить дослідження 2014 року, опубліковане в журналі *Scientific Reports*.