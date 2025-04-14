5 несподіваних ігор, у які можна зіграти з ChatGPT просто зараз

Обирай свою пригоду

Діти, які виросли в 1980-х і 1990-х, напевно, пам'ятають книжки на кшталт серії Choose Your Own Adventure, де можна було самим вибирати, як розвиватиметься сюжет. Це супроводжувалося постійним перегортанням сторінок і в підсумку приводило до одного з безлічі можливих фіналів.

Pа допомогою ChatGPT можна заново пережити це задоволення - ви керуєте історією і вибираєте її тему. Просто введіть "Давай зіграємо в гру «Обери собі пригоду»" і опишіть, чого хочете - наприклад, "на шоколадній фабриці Віллі Вонки" - і AI згенерує розповідь із безліччю розвилок і варіантів вибору.

Choose Your Own Adventure (фото: TechRadar)

Створіть вікторину

ChatGPT володіє колосальним обсягом знань, так що він прекрасно справляється з роллю ведучого вікторини. Ви можете попросити його скласти запитання на конкретну тему - скажімо, "вікторина з історії футболу" - або ж зіграти в загальну вікторину на ерудицію.

Можна влаштувати гру "Правда чи брехня" - ChatGPT видаватиме твердження, а вам потрібно вирішити, правда це чи вигадка.

Ви самі визначаєте кількість запитань, можете розбити їх на раунди, створити гру для кількох гравців і навіть доручити ШІ вести рахунок. Тільки не забудьте вказати бажану складність, інакше гра може швидко стати занадто легкою або навпаки - заплутаною.

Створіть вікторину за допомогою ChatGPT (фото: TechRadar)

Розважайтеся з іграми на слова

Якщо хочеться відволіктися і весело провести п'ять хвилин, можна зіграти в прості словесні ігри. Наприклад, у "Шибеницю" - вгадуйте слово за літерами. Або попросіть ChatGPT створити "пошук слова" або "драбинку слів", де потрібно міняти по одній букві, щоб отримати нове слово.

ШІ може видати список слів, серед яких потрібно знайти зайве, або побудувати ланцюжок за асоціаціями. Інші цікаві ігри: "Хто я?" - вгадати особистість або об'єкт за підказками, і "Що б ти вибрав?" - наприклад, "літати зі швидкістю ходьби або бігати тільки по прямій". Загалом, якщо ви можете придумати словесну гру - найімовірніше, ChatGPT уже готовий зіграти з вами.

Розважайтеся з іграми на слова (фото: TechRadar)

Зіграйте в Dungeons & Dragons

Якщо ви хочете зануритися у фентезійну RPG-гру, просто введіть "зіграти в Dungeons and Dragons". ChatGPT запитає, чи є у вас готовий персонаж або вигаданий сеттинг, а також уточнить, чи хочете ви коротку пригоду на один раз (one-shot) або повноцінну довгу кампанію.

Ви можете детально описати бажаний стиль гри - все залежить від вашої фантазії. А якщо не хочеться нічого вигадувати, просто відповідайте "вирішуй сам" на запитання при створенні сценарію - це дасть змогу рандомізувати пригоду і зробити її більш несподіваною.

Щоб отримати максимум задоволення, спробуйте також ввести "поради щодо створення гри D&D у ChatGPT" - це допоможе краще орієнтуватися в можливостях. Крім того, ви можете використовувати ChatGPT для написання сценаріїв до настільних ігор за D&D - він чудово справляється із завданнями зі створення сюжетів і описів.

Dungeons & Dragons (фото: TechRadar)

Зіграйте в настільну гру

До речі, про настільні ігри - ChatGPT може грати з вами в шахи! ШІ покаже стартове розташування фігур на дошці, використовуючи букви і символи, а ви робитимете ходи, наприклад: E2 на E4.

ChatGPT вміє грати і в інші настолки: "Морський бій", "Чотири в ряд", шашки, хрестики-нулики, судоку, скреббл і багато іншого. Найкраще працює, якщо попросити ШІ "вести гру на сітці" - так вам не доведеться все малювати вручну на папері.

Як і у всіх іграх з ChatGPT, ключ до успіху - детально описувати, чого ви хочете. Тоді він підлаштує гру саме під ваш стиль.

Зіграйте в настільну гру (фото: TechRadar)